B&B: il migliore del mondo è in Toscana

I Travellers’ Choice Hotel Awards, giunti all'undicesima edizione, premiano le eccellenze dell’ospitalità mondiale, suddivisi in diverse categorie: Migliori Hotel, Lusso, Migliori Affari, Miglior Servizio, Miglior Hotel di Piccole Dimensioni e Miglior B&B. A differenza di altri premi dedicati al mondo dell’hotellerie, i vincitori dei TripAdvisor Travelers’ Choice Hotel si basano sui milioni di recensioni e opinioni scritte dai viaggiatori di tutto il mondo, relative ad oltre 650.000 hotel. "Per l'undicesimo anno consecutivo, questi premi riconoscono la crème tra gli alberghi di tutto il mondo, in base ai giudizi di chi conta davvero – i viaggiatori stessi ", ha commentato Lorenzo Brufani, portavoce di TripAdvisor per l’Italia, "Ancora una volta l’ospitalità italiana ha dimostrato il proprio valore e sicuramente il fatto che un B&B nostrano abbia battuto oltre 650.000 strutture a livello mondiale guadagnando la prima posizione è qualcosa di cui l’Italia può essere davvero orgogliosa".

Apprezzato dai viaggiatori soprattutto per i viaggi di coppia, ma anche per i soggiorni con tutta la famiglia e per i viaggi di lavoro, Casa Portagioia, il B&B da medaglia d'oro, si trova sulle colline toscane immersa tra il verde e la tranquillità. "Siamo entrambi davvero orgogliosi e onorati di questo premio speciale che riceviamo nel nostro decimo anno di attività. Siamo entusiasti di essere stati nominati miglior B&B al mondo per la seconda volta e vorremmo ringraziare di cuore tutti i nostri ospiti che ci hanno scelto e soprattutto coloro che ci hanno dedicato un po’ di tempo per scrivere una recensione su TripAdvisor.” Hanno commentato Terry e Marcello, proprietari di Casa Portagioia,. "Siamo felici e speriamo negli anni a venire di migliore ulteriormente l’esperienza dei nostri ospiti".

Tra le altre strutture del nostro Paese, la regione che ha ricevuto più riconoscimenti è la Campania, con 24 strutture premiate, seguita da Toscana e Trentino Alto Adige. Tra i premi più significativi oltre al miglior B&B in assoluto ci sono i riconoscimenti alle categorie Migliori Affari, con due alberghi nella top 25 mondiale e quattro nella top 25 europea.

Tra i vincitori delle classifiche internazionali spiccano in particolare l’Hotel La Minerva, Capri, che conquista la seconda posizione a livello europeo (Sesta nella classifica mondiale) nella categoria Migliori Hotel di Piccole Dimensioni – una nuova categoria che premia gli alberghi con meno di 30 stanze, oltre a vantare l’ottava posizione a livello europeo nella categoria Miglior Servizio.

Degni di nota anche i riconoscimenti ricevuti dall’hotel Villa Janto, Casamicciola Terme (NA), sesto nella classifica europea e decimo in quella mondiale nella categoria Miglior Affare. Il St. Regis Florence, a Firenze, è invece primo in Italia nella categoria luxury e dodicesimo in Europa nella stessa categoria.

Al numero uno nella classifica italiana degli alberghi si piazza l’Hotel Belvedere a Riccione: oltre al gradino più alto del podio in Italia, questo albergo si colloca in quinta posizione nella classifica dei migliori hotel europei e in undicesima nella classifica mondiale. Il Belvedere è particolarmente apprezzato per il giusto mix di servizi, cordialità e glamour.

Gli hotel Italiani continuano ad essere un buon affare per i viaggiatori. Anche se non ci sono strutture di casa nostra tra le prime tre classificate europee e mondiali nella categoria Migliori Affari, otteniamo comunque un buon piazzamento con quattro strutture presenti nella top 25 europea e di queste 2 si classificano anche all’interno della top 25 mondiale. I primi tre alberghi italiani in questa categoria siano situati nel Sud: rispettivamente l’Hotel Villa Janto, Casamicciola Terme (NA), l’Hotel Prestige Sorrento, Sorrento (NA) e l’Hotel L’Arcangelo, Taranto

HOTEL VINCITORI DEI TRAVELLERS’ CHOICE AWARDS 2013:

Miglior Affare Europa: Aparthotel City 5 – Praga, Repubblica Ceca

Miglior Affare Mondo: SeaCoast Inn – Hyannis, Stati Uniti

Miglior B&B Europa: Casa Portagioia - Castiglion Fiorentino, Italia

Miglior B&B Mondo: Casa Portagioia - Castiglion Fiorentino, Italia

Miglior Hotel di Lusso Europa: Onyria Marinha Edition Hotel– Cascais, Portogallo

Miglior Hotel di Lusso Mondo: Four Seasons Resort Hualalai – Kailua-Kona, Hawaii, Stati Uniti

Miglior Servizio Europa: Lauriston Court Hotel – Llandudno, Galles del nord

Miglior Servizio Mondo: Lauriston Court Hotel – Llandudno, Galles del nord

Miglior Hotel di Piccole Dimensioni Europa: Anastasis Apartments – Imerovigli, Grecia

Miglior Hotel di Piccole Dimensioni Mondo: Anastasis Apartments – Imerovigli, Grecia

Top 25 Europa: Onyria Marinha Edition Hotel– Cascais, Portogallo

Top 25 Mondo: Four Seasons Resort Hualalai – Kailua-Kona, Hawaii, Stati Uniti

Per la lista completa dei TripAdvisor Travelers’ Choice Hotels 2013, sono sul sito Internet www.tripadvisor.it/TravelersChoice