Londra: 150 anni di "Tube"

E' la più antica del mondo , il simbolo stesso della città e sinonimo di efficienza e affidabilità: è la "Tube" , la metropolitana londinese che, con popolarità sempre crescente e grande slancio verso il futuro, compie in forma smagliante 150 anni di vita . Icone paragonabile al Big Ben, alle cabine telefoniche rosse e persino alla monarchia, è entrata in servizio il 9 gennaio del 1863 : la primissima linea, la Metropolitan Line, partiva da Paddington e portava a Farringdon, lambendo l'est della città. Per ricordare quell'evento, che ha rivoluzionato il modo di pensare al trasporto urbano in tutto il mondo, sono stati organizzati una serie di eventi, tra mostre, seminari e rievocazioni, biglietti commemorativi.

Per celebrare il compleanno, come accadde nel primo giorno della sua storia, un treno a vapore si muove trasportando alcune carrozze d'epoca, restaurate per l'occasione. Ma da quei soli sei chilometri di quel primo tragitto di strada ne è stata fatta tanta. La Tube oggi corre per 460 chilometri e ogni giorno è il mezzo di comunicazione vitale per 3 milioni di passeggeri, circa un miliardo all'anno. Viene usata indistintamente da persone di tutti i ceti sociali, tra cui i leader politici e i membri della famiglia reale: la visita della regina Elisabetta II, che nel 1969 si mise ai comandi di un treno che partiva da Green Park, la stazione più vicina a Buckingham Palace, ha fatto storia, ma anche i primi ministri non hanno mai disdegnato questo mezzo di trasporto. L'attuale premier conservatore David Cameron l'ha utilizzato diverse volte per spostarsi: ''E' il mezzo più veloce'', commentava a beneficio dei passeggeri che lo osservavano increduli.

foto Getty

Nella metà del 1800 Londra aveva 2,3 milioni di abitanti, oggi sono oltre otto milioni. La sfida più grande è stata quella di offrire un mezzo di trasporto sicuro e non troppo costoso a una popolazione in crescita costante. La Tube è stata più volte protagonista di eventi storici. Durante la seconda guerra mondiale le stazioni della metropolitana sono state usate come rifugi antiaerei per proteggersi dalle bombe degli aerei tedeschi; ha permesso a milioni di persone di assistere a giubilei, incoronazioni e alle tante cerimonie che si sono svolte nella capitale. Purtroppo è stata anche una trappola mortale per moltissime persone, ad esempio in occasione degli attentati di Londra del luglio 2005, in cui 52 persone hanno perso la vita proprio sulle carrozze della Tube. E' anche grazie alla sua metropolitana, che Londra è diventata la megalopoli che conosciamo, con il suo accelerato sviluppo economico e la sua vitalità.

Lo sviluppo delle linee e dei treni non si è mai fermato: i progetti di rinnovamento in corso sono programmati fino al 2020, con l'obiettivo di aumentare del 30% la capacità di trasporto. Per questo sono in arrivo nuovi treni, dotati anche di aria condizionata, ed è in programma la ristrutturazione di alcune fra le più importanti stazioni, come Victoria, Tottenham Court Road e Bond Street.