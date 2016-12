Donnavventura: viaggio nell'isola di Castaway

L’unicità di questa destinazione sta nella sua gente, allegra e solare, ma soprattutto sempre pronta a farti sentire come a casa. Raggiungibile in barca da Port Denarau o per chi preferisce a soli 10 minuti in idrovolante, il Castaway Island Resort ( www.castawayfiji.com ) è la location ideale per coloro che vogliano concedersi una vacanza all’insegna del relax più totale.

La spiaggia candida e il mare di un azzurro intenso fanno da cornice a quest’isola caratterizzata da una rigogliosa vegetazione, nella quale si mimetizzano 66 bure, una sorta di bungalow, tutti finemente arredati e dotati di ogni comfort. Alcuni di essi affacciano direttamente sul mare, tanto che gli schizzi dell’acqua arrivano fino alla soglia.

Castaway, oltre a rappresentare un romantico rifugio per le coppie in viaggio di nozze, rappresenta certamente anche un’ottima soluzione per le famiglie, dato il numero di attività e attenzioni dedicate ai più piccoli. Durante il giorno l’isola offre svariate possibilità di svago: snorkeling, diving ed escursioni in barca nelle lingue di sabbia affioranti a pelo dell’acqua.

Il ristorante propone cucina internazionale capace di accontentare tutti i gusti e per chi non riesce a rinunciare alla tradizione c’è anche la possibilità di gustare ottime pizze comodamente seduti su una meravigliosa terrazza sul mare. Mentre lo chef, conosciuto in tutto il Sud del Pacifico anche grazie alla partecipazione ad un programma televisivo, offre piatti freschi, curati e ben elaborati.

Quando si scopre un paradiso come questo il momento dei saluti è sempre quello più difficile e così è stato anche per le nostre donnavventura.