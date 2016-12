Yasawa Island: alle Fiji con Donnavventura

Siamo nel paradiso delle isole Fiji, a cavallo della linea internazionale di cambio data, il primo paese al mondo a vedere l’alba del nuovo giorno. Per questo motivo sono molti quelli che scelgono di venire proprio in questo arcipelago a trascorrere il Capodanno. Da settembre a gennaio peraltro è anche periodo migliore per visitarle da un punto di vista climatico e sono una validissima opzione per coloro che vogliano sfuggire dal nostro rigido inverno.

Qui si può arrivare solo a bordo di un piccolo aereo, a soli 35 minuti dall’aeroporto internazionale di Nadi e già da un primo impatto sull’isola si intuisce di essere capitate in un luogo speciale. Non esistono strade asfaltate e le poche centinaia di persone che abitano i piccoli villaggi sull’isola vivono per lo più di pesca. Il popolo di Yasawa farà di tutto per rendere il vostro soggiorno qui alle Fiji ancora più speciale. Il calore e la disponibilità sembrano nel dna di questa gente ed è difficile non sentirsi come a casa.

Il Yasawa Island Resort&Spa ( www.yasawa.com ), nel cuore dell’isola, è un vero gioiello per chi voglia trascorrere qualche giorno in questa isola tropicale di rara bellezza nell’intimità più totale. I suoi 18 eleganti e spaziosi bungalows sono dotati di ogni comfort e si mimetizzano quasi nella rigogliosa natura che orla la sua spiaggia di sabbia bianca; mentre per le coppie in luna di miele possono godersi il lusso e la privacy più assoluta di una suite isolata e pensata apposta per soddisfare le loro esigenze. L’infinity pool, la posizione e la struttura stessa di questa esclusiva dimora contribuiranno a farvi vivere una vera e propria fiaba.

Qui potete emozionarvi rivivendo la magia esotica del film Laguna Blu (1980). È infatti poco lontano dal resort, che si trova la Blue Lagoon Cave, resa celebre da questa pellicola, interpretata da Brooke Shield. Un film che ha fatto sognare un’intera generazione amante dei selvaggi paradisi tropicali e incontaminati.

Anche le donnavventura hanno avuto la fortuna di immergersi nelle acque blu cobalto di questo paradiso terrestre provando un’emozione unica e indimenticabile.