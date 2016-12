Donnavventura: l'Argentina più selvaggia

Ci troviamo lungo la celebre Ruta 40, la strada che percorre tutta l’Argentina da sud a nord per 4885 km, attraversando tre regioni e 11 province. All’altezza di Rio Mayo, un tranquillo paesino di 2000 abitanti, deviamo di soli tre 3 km verso ovest e troviamo l ’Estancia Don José . Col termine “estancia” in spagnolo si indica quella che un tempo era una fattoria, dedita per lo più all’allevamento, oggi riconvertita e adattata al fine di ospitare coloro che sono alla ricerca di una località di passaggio, dove spendere una notte o due.

Questa graziosa residenza infatti, oltre a rappresentare un’ottima opportunità di soggiorno per chi si trovi a percorrere la Ruta 40, ospita ancora oggi un allevamento di pecore e guanacos. Questi dolci e allo stesso tempo curiosi camelidi, che caratterizzano la steppa argentina, sono i protagonisti indiscussi anche di questa residenza. Qui è possibile avvicinarli al punto da poterne accarezzare la folta e pregiata lana.

Gli interni della residenza, curati e confortevoli, offrono ospitalità per un massimo di dieci persone e certamente rappresentano una soluzione ideale per un piccolo gruppo che ama vivere un’esperienza un po’ più caratteristica e lontana dal turismo di massa, dove quello che fa la differenza, oltre allo stretto contatto con la natura, è anche il rapporto più diretto con i coloro che vivono qui. L’ospitalità e l’accoglienza in questa estancia è qualcosa che sicuramente le nostre donnavventura non dimenticheranno.

L’estancia offre oltretutto anche la possibilità di ristoro con piatti semplici realizzati con prodotti della stessa fattoria, con tanto di pane e marmellate fatte in casa, accontentando così anche coloro che ci tengono all’alimentazione sana, a base di prodotti bio.