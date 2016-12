A ciascuno il suo Natale...

La crisi non è riuscita a togliere agli italiani la voglia della tradizionale vacanza di Natale. Questo è quanto è emerso dalle ricerche sui viaggi nell'imminente stagione invernale, raccolte e analizzate dall'Osservatorio di Bit - Borsa Internazionale del Turismo, e marketplace per operatori e viaggiatori con Bit 2013 presente a Fieramilano, Rho, da giovedi' 14 a domenica 17 febbraio 2013. Tra le mete preferite: le Dolomiti, le storiche città di charme come Parigi e mete lontane come la Cina. E voi quale preferite?

Vacanza in montagna, status symbol

I dati indicano subito che la montagna torna status symbol con vacanza bianca stile anni 80: secondo l'Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC, le presenze cresceranno tra il +3,5% e il +4,8% rispetto al 2011-2012 per un fatturato stimato in 9,7 miliardi di euro (+2%) con un 50% di stranieri, soprattutto da Paesi dell'Est come Polonia e Russia. Tra le mete, secondo l' Osservatorio Turistico della Montagna Trademark, al top sono le Dolomiti: oltre all'Alto Adige, forte l'appeal del Trentino, grazie a ristorazione stellata, shopping glamour e wellness con Madonna di Campiglio, Moena, Val di Sole, Folgarida, Cavareno.

Mercatini per tutte le tasche...

Per chi non vuole, o non può, affrontare la spesa media per la montagna di quasi 1.000 euro a persona (929, per la precisione, dato Osservatorio Turismo Montano), un'alternativa molto gettonata sono i mercatini di Natale, visitabili in un weekend lungo. Per i quali quest'inverno la bussola punta decisamente sui Paesi alpini, dove questa tradizione è molto sentita. In Svizzera, Zurigo ne ospita ben

tre: il piu' grande è lo Zuercher Christkindlmarkt. Il Niederdorf, nel quartiere medievale, è invece il più antico mentre e il City Weihnachtsmarkt che occupa la famosa Bahnhofstrasse, la via dello shopping glamour della città è senz'altro il più trendy. Altri mercatini pittoreschi si tengono a Basilea, Lucerna e Berna. In Austria, per i nostalgici dell'allure asburgica d'obbligo una tappa

all'elegante mercatino della Reggia di Schoenbrunn presso Vienna, mentre i piu' amanti della tradizione trovano in citta' il Wiener Christkindlmarkt, vecchio di oltre 700 anni, e lo Spittelberg, il piu' autenticamente popolare. Una romantica e suggestiva atmosfera mozartiana domina invece a Salisburgo, e per l'Avvento non manca mai la neve nei capoluoghi piu' montani come Graz e Innsbruck.

Tra città e mete lontane, per un Natale di charme

L'inverno, si sa è una stagione tipica anche per i weekend lunghi in citta' di charme. L'Osservatorio di Bit 2013 nota che tra i trend degli ultimi anni spicca il successo delle località cosiddette ''minori'', da nord a sud. Vanno forte quelle della Toscana, mentre al sud. E' ormai consolidata l'attrattiva di Matera, patrimonio Unesco e citta' dalle caratteristiche urbanistiche uniche non solo in Europa. All'estero si conferma, tra le capitali europee, il fascino di Dublino e di mete storiche come Barcellona, Parigi, Londra. Oltreoceano la hit di quest'anno è San Francisco. A tanti però continuano a piacere il caldo e le mete esotiche: il 71% secondo TripAdvisor. In primo piano, la Repubblica Dominicana. L'Osservatorio di Bit 2013 rileva crescente attenzione per mete meno battute dai circuiti classici, come Albania, Azerbaijan, Bangladesh, Marocco e Slovenia. E tra le nuove mete degli italiani il vero e proprio boom della Cina che sarà l'ospite di Ospite d'Onore all' edizione 2013 della Bit. Dal 2010 l'ex Celeste Impero e' diventato la terza destinazione turistica al mondo, con circa 56 milioni di presenze e una crescita media del +9% (dati UNWTO) Molti i gioielli che i visitatori stranieri vogliono ammirare. Prima fra tutti la Grande Muraglia, l’unico manufatto umano visibile anche dallo spazio: un capolavoro di architettura e ingegneria che si estende, secondo le più avanzate misurazioni laser, per 8.851,8 km, ben duemila più di quanto si pensasse in passato. A Xi’an, nel centro-nord del paese, imperdibile il famoso Esercito di Terracotta: con le sue 500 statue visibili (ma si stima che in totale siano tra 6.000 e 8.000), fa parte del mausoleo dell’Imperatore Qin Shi Huang Di ed è una replica fedele dell’armata che aveva unificato la Cina sotto il suo comando. E, per concludere in bellezza, la Città Proibita di Pechino, per quasi 500 anni inaccessibile palazzo imperiale delle dinastie Ming e Qing. Si estende per oltre 720 mila mq e, con i suoi 980 edifici divisi in 8.707 camere, è il più grande insieme di strutture in legno al mondo. Oltre a queste location, tutte e tre dichiarate patrimonio UNESCO, gli italiani (240 mila nel 2011), amano anche ripercorrere i passi di Marco Polo lungo la Via della Seta e apprezzano molto le vibranti metropoli dis Canton e Shanghai.