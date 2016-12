Sulle Ande con Donnavventura

Le estancias sono vecchie fattorie riconvertite per quegli intrepidi viaggiatori che percorrono la celebre Ruta 40, la strada più lunga e spettacolare dell’Argentina. Si tratta di grandi ville con vasti appezzamenti di terreno, in cui si aggirano liberamente cavalli, pecore, volpi e non di rado anche i simpatici guanacos.

La peculiarità di Peuma Hue consiste nel suo forte impegno verso un turismo responsabile. Progettata come la casa dei propri sogni dalla proprietaria, è stata convertita successivamente in una struttura ricettiva ospitale, improntata all’eco-sostenibilità. Durante la costruzione si è infatti impiegato materiale costruttivo locale e persino lo staff è stato scelto esclusivamente fra gli abitanti della zona. Dalla colazione, a base pane e marmellate fatte in casa, all’ultimo pasto della giornata, le parole d’ordine sono: genuinità e naturalezza.

Realizzata interamente in legno, la villa offre dimore calde e accoglienti con romantici camini e una splendida vista sul lago, lungo il quale si possono fare splendide e rilassanti cavalcate, ammirando il panorama montuoso.

Fra le vette del paesaggio si eleva il Cerro Catedral che domina il lago Nahuel Huapi. A soli 19 chilometri di distanza, San Carlos de Bariloche, o più semplicemente Bariloche, è la cittadina che si estende ai suoi piedi. Si tratta di una delle stazioni sciistiche più rinomate del paese, tale caratteristica le ha fatto guadagnare il soprannome di “Svizzera argentina” e un gemellaggio con l’europea Saint Moritz.