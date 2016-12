Donnavventura: le Maldive più belle

Ad Athuruga ( athurugabeach.diamonds-resorts.com/) i colori sono forti e luminosi: l’azzurro cristallino del mare, il bianco di spiagge e overwater villas e il verde della vegetazione tropicale. In questo paradiso maldiviano si può vivere nel relax più assoluto o andare alla scoperta del fondale marino, habitat naturale di moltissime specie fra le quali razze e piccoli e innocui squaletti, che si avvicinano alla spiaggia quasi fino a sfiorare il bagnasciuga, a caccia di piccoli pesci.

L’isola di Thudufushi (thudufushibeach.diamonds-resorts.com/) è altrettanto incantevole con le sue eleganti e candide water villas, tutte arredate di bianco e dalle quali si può accedere direttamente al mare. Anche in questo luogo magico le attrattive sono tante. L’attività preferita è sempre lo snorkeling alla scoperta delle caratteristiche formazioni coralline, pesci pagliaccio e tartarughe marine, ma si possono fare anche piacevoli gite in barca per ammirare i tramonti sul mare da punti di vista decisamente inconsueti.