Donnavventura: l’emozione delle auto da corsa

Nella sua Uptown costellata di grattacieli, si possono trovare eleganti sedi di banche, hotel, musei e ristoranti di tutti i tipi.

È tuttavia a trenta chilometri dal centro di Charlotte, a Concord, che si trova un famoso circuito, dove si possono vivere esperienze incredibili. Si tratta di un circuito creato per le auto da corsa americane, le Nascar.



Per capire la popolarità delle NASCAR negli Stati Uniti, basti pensare che La Nascar consiste anche in una serie di gare automobilistiche che si disputano dal 1948 e è il secondo evento sportivo più seguito dopo il Superbawl di Football Americano. Essa ricopre infatti 17 dei primi 20 posti nella classifica degli eventi sportivi più visti negli USA. Queste racing non sono popolari solo negli Stati Uniti, ma sono bensì trasmesse in 150 nazioni.



Se vuoi provare ad essere protagonista di un pit stop con le vetture Nascar, questo è posto che fa per te! La Nascar Experience è un’attrazione imperdibile per gli appassionati di queste incredibili auto, ma anche per chi si approccia a questo mondo per la prima volta. Una training session insegna ai partecipanti come affrontare un pit stop nel minor tempo possibile. In seguito ci si può misurare in prima persona in quest’attività. Il tempo viene cronometrato proprio come in una vera gara.



Ma se desideri provare uno di questi bolidi, puoi vivere anche un'esperienza indimenticabile come copilota, sfiorando una velocità che si avvicina ai 300 chilometri orari.



Un sogno per gli amanti dell’alta velocità!