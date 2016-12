Donnavventura: verso la Terra del Fuoco

La carovana di Donnavventura prosegue la scoperta dell’area più australe dell’America del Sud. Avevamo lasciato il team in Patagonia, dove ci aveva regalato un primo scorcio di questa invernale terra argentina, ora si affaccia per la prima volta in Terra del Fuoco.

Il team passa dalla città di Punta Arenas, la più importante città della Patagonia meridionale data la posizione strategica del suo porto sullo Stretto di Magellano. Storicamente conosciuta per gli allevamenti ovini e la pesca, oggi Punta Arenas, deve la sua ricchezza soprattutto ai giacimenti di petrolio e carbone.