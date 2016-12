Donnavventura: autunnale Montréal

L’autunno è senz’altro una delle stagioni migliori per visitare il Québec. Gli alberi creano un paesaggio davvero suggestivo con le loro mille sfumature dal rosso al giallo più intenso. Ed è proprio in questa regione che si trova una delle metropoli più affascinanti del Nord America, Montréal.

Nei numerosi giardini di questa città si possono incontrare incuriositi scoiattoli, per niente intimoriti dalle persone che li avvicinano. Anzi, questi simpatici roditori, cercano piuttosto di elemosinare uno spuntino dai passanti.

A Montréal troviamo anche un circuito di formula 1 dedicato a Villeneuve. La particolarità di questo circuito è che è stato creato su un’isola artificiale: l’isola di Notre Dame, realizzata per le Olimpiadi nel 1976.

Ed è proprio in Québec che nel 1984 nasce anche una compagnia d’acrobati divenuta famosa in tutto il mondo: stiamo parlando del Cirque di Soleil. Poter ammirare dal vivo uno dei loro spettacoli è un’esperienza davvero emozionante e divertente, figuriamoci come possa essere adrenalinico provare in prima persona le loro evoluzioni.

E per chi ama l’avventura e la vita a contatto con la natura, i dintorni di Montréal offrono davvero tante possibilità e diversivi come un parco avventura con percorsi sospesi che si snodano fra gli alberi e lunghe teleferiche.

Persino strada facendo lo spettacolo della natura non finisce di stupire. Oltre ai caratteristici cervi canadesi, numerosi sono gli animali che si incontrano allo stato brado, orsi compresi, e qualcuno di loro sembra quasi salutarci...