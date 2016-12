A Londra i taxi migliori del mondo

I taxi di Sua Maestà Britannica, i mitici black cabs di Londra, si confermano per il quinto anno consecutivo come la auto pubbliche migliori del mondo. Probabilmente, in questa classifica di qualità, pesa il fatto che per ottenere una licenza di guida occorre un esame particolare, chiamato "The Knowledge", che si supera in media dopo 12 tentativi e richiede una conoscenza davvero approfondita dell'intera mappa cittadina. La licenza, conquistata a così dura prova, dura poi appena 34 mesi circa.

I viaggiatori hanno valutato il servizio taxi in base a sette caratteristiche e le auto pubbliche londinesi si sono piazzate al primo posto in ben cinque di esse. I black cabs hanno battuto tutti per cordialità del guidatore, conoscenza della zona, pulizia del veicolo, sicurezza e qualità della guida. I celebri taxi gialli di New York, hanno vinto invece, ma di stretta misura, per disponibilità di auto in città. Unico punto dolente dei taxi di Sua Maestà è la convenienza: sotto questo punto di vista sono i peggiori del mondo, mentre i più convenienti sono quelli di Bangkok. Quanto al capitolo mance, solo il 15% degli intervistati ha dichiarato di non lasciare mai denaro extra, mentre il 39% arrotonda la cifra richiesta in qualsiasi parte del pianeta. Gli australiani sono il popolo che spende di più sulle auto pubbliche, viste anche le grandi distanze, mentre noi italiani siamo quelli che "investono" di meno.

intervistati, seguita da New York con il 6,4% e Tokyo con il 5,6%. Anche se la capitale britannica e la Grade Mela si confermano saldamente al primo e secondo posto della classifica, sta crescendo la popolarità dei taxi dell'area Asia-Pacifico come dimostrano Tokyo, Shanghai e Bangkok, metropoli dell'est che quest'anno completano la "top five".

foto Getty

Per restare nel nostro Paese, tra le novità che riguardano il servizio di macchine pubbliche, dopo il successo riscosso a Firenze, è stato attivato anche a Torino dall'inizio di ottobre, il servizio "Touring by Taxi", per scoprire le bellezze cittadine comodamente trasportati dal conducente, con tanto di audioguida .che accompagna i turisti in un percorso per le vie del capoluogo piemontese a partire da piazza San Carlo. Il prezzo è di 40 euro per 70 minuti di tour. Nel corso del giro turistico si ha modo di conoscere la storia della città e dei singoli monumenti, grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla guida registrata. Le audioguide su cd sono vengono azionate dal guidatore del taxi all'inizio della corsa, e sono disponibili in italiano o in inglese: sul taxi possono salire fino a quattro persone per volta. Il servizio è attivo a qualsiasi ora del giorno o della notte.

Ma, oltre a visitare la città, che cosa fanno di solito i viaggiatori sul sedile posteriore durante il viaggio? Secondo il sondaggio di Hotels.com, oltre metà degli intervistati ha dichiarato di dormire. Il 19%, invece, approfitta del tragitto per rinfrescare il trucco o sistemare l'acconciatura, mentre circa un quarto degli intervistati (26%) non perde occasione per scambiare un bacio con il partner. Gli italiani, in genere, telefonano o mandano sms o email con il proprio smartphone. C'è poi chi si prepara un panino, chi si cambia d'abito, chi canta e perfino chi sviene. Un'altra cosa che accade con frequenza ai clienti dei taxi è dimenticare qualcosa sull'auto. Si dimentica proprio di tutto: un utente francese ha confessato di aver "smarrito" sul sedile un anello di fidanzamento, mentre un americano ha lasciato una scarpa. Ma tutto questo non è nulla se lo paragoniamo con un viaggiatore, guarda caso italiano, che in taxi ha dimenticato addirittura il figlio.