Donnavventura e le perle del Marocco

Il nostro tour parte da Agadir, dove per assaporare fin da subito la tradizione marocchina, non c’è niente di meglio che essere accolti da un fumante tè alla menta. Sfortunatamente la città antica di Agadir è stata completamente distrutta da un terremoto nel 1960, tuttavia la medina è stata ricostruita rispettando il vecchio stile architettonico.

E come un’oasi incantata in mezzo al deserto ecco il Golf du Soleil, un campo da sogno con 9 buche immerse fra buganvillee, mimose e immacolati eucalipti che richiama i campioni di questo sport elitario da tutto il mondo.

Lungo il mare tuttavia si possono trovare anche strutture alberghiere di alto livello dove è possibile rilassarsi un po’ dopo una visita della città.

A sole due ore e mezza di macchina da Agadir si trova la cittadina costiera di Essaouira, fondata dai portoghesi nel sedicesimo secolo. Essaouira è senza dubbio non inflazionata a livello turistico, anche se offre esperienze assolutamente interessanti, come le passeggiate lungo il porto fra le bancarelle dei pescatori o il windsurf. Assolutamente da non perdere il Palazzo Heure Bleue, un tempo dimora di un principe, oggi restaurato per offrire un soggiorno da sogno.

Imperdibile anche Marrakesh, una delle mete preferite dai turisti che da tutto il mondo vengono a scoprire il Marocco. Anche in questo caso raggiungibile in sole due ore e mezza da Essouira. Il fascino di Marrakesh si nasconde non solo nel suo suq, nella sua brulicante piazza Jemaa el Fna ma anche nei lussureggianti ed esclusivi riad, come il Riad Moucharabieh.

Vero gioiello nei dintorni di Marrakesh è poi il Palais Rhoul, che unisce sofisticatezza ed eleganza. Il palazzo è dotato di un parco di buganvillee, rose e mimose, oltre che una piscina da mille e una notte accessibile direttamente dalle suite disposte tutt’intorno.

Dopo un soggiorno così principesco, sarà difficile far rientro alla realtà!

