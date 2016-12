Non c’è crisi che tenga: turismo e informazione vanno sempre più di pari passo. Ne sono certi gli addetti ai lavori, vale a dire chi promuove in Italia vacanze nei cinque continenti. L’occasione è stata la consegna dell’annuale “Premio Stampa” organizzato da Adutei, l’Associazione degli Enti del Turismo Estero in Italia. Si tratta di un importante riconoscimento ai migliori articoli pubblicati su carta stampata e su Internet relativi a reportage su e giù per il mondo.

La location scelta da Adutei è stato lo spazio Revel di Milano. A votare i tre pezzi migliori sono tutti gli uffici stampa degli enti che lavorano sul territorio italiano per conto di ministeri del turismo stranieri. E per l’anno 2012 il riconoscimento per il miglior reportage pubblicato in Rete è andato a un nostro collega, Sauro Legramandi. Il giornalista di Tgcom24.it si è aggiudicato il premio grazie a un pezzo dedicato all’isola di Mauritius e messo in Rete lo scorso mese di ottobre.