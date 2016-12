Un sogno al faro con Donnavventura

La sua storia risale al 1856, quando fu costruito dalla Marina Militare Italiana, nonostante in seguito, abbia riportato numerosi danni durante la Seconda Guerra Mondiale.

Questo incantevole faro detiene numerosi primati: esso infatti non solo rappresenta il più antico faro della Sardegna, ma è stato anche premiato come miglior recupero di architettura militare dai vertici della Marina Militare Italiana e ad oggi è l’unico Faro d’Italia restaurato e aperto alla ricettività. A fare da cornice alla sua elegante struttura, anche una piscina a sfioro, intorno alla quale si ergono due piccoli ma massicci ulivi sardi, due esemplari speciali.

Il faro, è dotato di ottica rotante, realizzata da Augustin Fresnell e visibile a ben 25 miglia dal mare! Il fascio di luce rischiara altresì le romantiche cene al faro.

L’atmosfera selvaggia che lo circonda, la posizione a picco sul mare e la riservatezza che lo contraddistinguono sono state infatti anche fonte di ispirazione di importanti musicisti che hanno inciso qui le loro opere.

Un’altra particolarità di questa suggestiva dimora è che non si può certamente parlare di hotel, ma piuttosto di una residenza particolare dove non c’è neanche la reception e dove ti sembra di essere a casa tua !

Il creativo chef, Giovanni Melis, è pronto a soddisfare ogni esigenza degli ospiti presenti, pur senza dimenticare i sapori della tradizione culinaria sarda. Mentre una sorta di maggiordomo si prende cura di te e dei tuoi bagagli con meticolosità e cortesia. Il restauro eco-compatibile, curato dall’architetto Mario dal Molin, ha portato alla luce 6 suites, l’una diversa dall’altra, curate in ogni particolare con stile e dotate di ogni comfort.

E per un mare che non ha davvero niente da invidiare alle destinazioni esotiche più sognate, basta spostarsi poche centinaia di metri e raggiungere a piedi Cala Cipolla e Cala di Su Giudeu. Non c’è da stupirsi quindi che una nota rivista di tendenza lo abbia citato come il faro più bello del mondo!