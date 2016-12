Donnavventura ci guida a Huilo Huilo

Impossibile perdersi lo spettacolo assordante della Cascata di Huilo Huilo, con l’acqua che compie un salto di 37 metri fra le rocce e un fitto bosco. Ma ancor più impressionante è la Cascata del Leone, raggiungibile con qualche minuto di cammino. Tuttavia la riserva di Huilo Huilo offre anche un’ampia gamma di attività outdoor, come una divertente teleferica e percorsi per chi ama il trekking. Non mancano ovviamente i cavalli con i quali è possibile fare rilassanti passeggiate nella natura.

Per riscaldarsi e riposarsi dopo una lunga giornata all’aria aperta, prima tappa all’Hotel Baobab, un ambiente interamente in legno, in perfetta armonia con la natura circostante, le cui forme richiamano proprio quelle di un baobab. Le sue vetrate offrono una vista impareggiabile della riserva. Ma in questo complesso alberghiero, la struttura che colpisce di più è senz’altro la Montagna Magica, una costruzione in pietra dalla forma simile a quella di un vulcano.

L’atmosfera è letteralmente da fiaba e ad ogni angolo si trovano dei curiosi folletti. C’è persino una cascata d’acqua che sgorga dalla sua sommità e un ponte tibetano che la collega all’Hotel Baobab.

Una angolo incantato in terra cilena.