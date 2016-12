Con Donnavventura alle San Blas

Si tratta della terra dei Kuna, una popolazione indigena di piccola statura e dalla carnagione bruna, non facile al primo approccio, ma poi assolutamente dolce e ospitale. I Kuna vivono di interscambi commerciali offrendo i loro prodotti del mare e le noci di cocco, le cui piantagioni caratterizzano la maggior parte delle isole. Questa popolazione parla una lingua indigena, il Chibchan, ma alcuni uomini conoscono lo spagnolo ed è molto interessante ascoltarli raccontare delle loro tradizioni e dei loro usi.

La comunità ha un leader politico e spirituale, chiamato Sahila, che tramanda oralmente, alle generazioni più giovani, la storia del suo popolo attraverso il canto.

Le San Blas sono realtà paradisiache, caratterizzate da spiagge candide ed acqua cristallina, come poche altre realtà al mondo. Il più delle volte sono disabitate, ma talvolta sono abitate da una sola famiglia.

Un’eccezione è rappresentata tuttavia dall’isola di Nalunega che, in grande contrasto rispetto agli altri isolotti dell’arcipelago, presenta centinaia di piccole costruzioni in legno e paglia ammassate.

Anche qui non ci sono infrastrutture e ci si deve adattare, magari soggiornando in un piccolo e modesto alberghetto. Ma per vivere appieno l’atmosfera di queste isole e il calore di questo popolo, ci si può sempre far ospitare da qualche famiglia che vive su una di queste incantevoli realtà dove il tempo sembra essersi fermato.