Lo "stupidario" delle vacanze

Ci sono persone che, prima di mettersi in viaggio, pianificano tutto e si documentano accuratamente sui luoghi che stanno per visitare. Ma tanti altri partono, per così dire, "alla garibaldina",da completi sprovveduti anche se si accingono a visitare posti lontani e culture diverse dalla propria. Il risultato è che, a volte, si ritrovano ad esprimereo e a chiedere informazioni che fanno apparire, agli occhi degli interlocutori locali, più marziani che terrestri, e per giunta. Ecco allora alcunesulle quali possiamo a buon diritto, fare due risate.

Pare ad esempio che i cittadini della nostra capitale, passando nei pressi dei palazzi romani della politica, siano fermati con una certa frequenza da turisti che chiedono dove ci si deve rivolgere per prenotare una stanza per pernottare dentro Montecitorio, dove è ospitata la Camera dei Deputati, o chiedere un tavolo per cenare a palazzo Madama. Non mancano gli intraprendenti che varcano anche il portone dei due palazzi, chiedendo queste stesse informazioni ai due militari di picchetto in alta uniforme. Sempre a Roma è diffusa la richiesta di informazioni sull'orario in cui assistere al combattimento dei gladiatori nel Colosseo, sulle procedure per prenotare un trattamento di fanghi alle Terme di Caracalla, o addirittura per dormire nelle catacombe. Infine, qualcuno ha definito il Circo Massimo con la frase: "Quei giardinetti ovali?". Restando in Italia, è inutile commentare la domanda di un visitatore al Museo Egizio di Torino: "Ma questa mummia è morta proprio così?"

Le cose non vanno meglio in Europa. Ad esempio, a Parigi un turista ha chiesto: "Scusi, qui le fogne sono sottoterra?". E "dov'è possibile trovare la Signora con il sorriso?", riferendosi alla Gioconda. Un'altra perla arriva invece da Londra, dove un turista si è lasciato sfuggire questo commento: "Chissà perché il castello di Windsor è stato costruito sulla traiettoria di volo di Heathrow…" Stessa musica Oltreoceano: una signora, trovandosi in British Columbia si è lamentata: "Perché non prendete le sterline qui?". Qualcuno, impietosamente, ha risposto che era per lo stesso motivo per cui in New Mexico non si paga in pesos. Tra le gag degli hotel di montagna spicca poi la domanda: "In questo hotel ci sono caminetti nelle stanze? Ah, benissimo... Devo portarmi la legna o la fornite voi?". A titolo di cronaca, nell'albergo in questione i caminetti erano elettrici.