Con Donnavventura alle Virgin Islands

Oggi vi portiamo nel cuore del Caribe americano e più precisamente nell’arcipelago delle Virgin Islands. Già il nome di queste isole fa pensare ad una destinazione esotica, in realtà fu Cristoforo Colombo che, durante il suo secondo viaggio verso le Americhe nel 1493, le soprannominò così, in onore di Sant’Orsola e delle sue seguaci vergini.

In quest’arcipelago di 53 isole, quattro sono quelle principali: Saint Croix, l’isola più grande, è caratterizzata da montagne e una fitta foresta pluviale, ma anche da coloratissime e vivaci cittadine dal fascino caraibico.

Da qui, navigando per qualche miglio, si raggiunge il parco marino di Buck Island, un vero e proprio paradiso, dove vale davvero la pena di armarsi di maschera e pinne per ammirare il caleidoscopio di colori sottomarino.

Con l’idrovolante o con alcune ore di navigazione si può raggiungere anche Saint Thomas, la più elegante e modaiola delle isole di questo arcipelago, con numerosi negozi di alta moda, resort di lusso e ristoranti esclusivi dove è possibile gustare del pesce freschissimo. Un’esperienza da non perdere su questa isola è il trekking sottomarino, nel Caribbean Reef Tank. Così, passeggiando comodamente sul fondale, si esplora lo spettacolare mondo subacqueo della barriera corallina!

Qui si possono fare incontri ravvicinati davvero indimenticabili con la colorata e vivace fauna marina che popola questo mare: dai pesci tropicali alle stelle marine, dai ricci ai coralli più fantasiosi.

Non lontana da Saint Thomas, merita una visita anche un’altra affascinante isola, quella di Saint John. Poco popolata e poco adatta ai turisti più esigenti, offre tuttavia spiagge incontaminate ed è assolutamente adatta per chi vuole immergersi nel fascino della natura caraibica. L’isola è infatti occupata per tre quarti dal Parco Nazionale delle Virgin Island, che la distingue dalle vicine isole dell’arcipelago, dove è possibile imbattersi in simpatici esemplari di iguana.

Alle Virgin Island non manca quindi la scelta e sicuramente non si rischia di annoiarsi!