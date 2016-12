Passaporti: attenzione ai minori

E' una brutta esperienza che in questi ultimi giorni è toccata a centinaia di persone in partenza per le vacanze: presentandosi al gate di partenza in aeroporto con la famiglia, si sono visti rifiutare l'imbarco perché i figli, anziché essere muniti di un proprio documento di identità individuale, erano iscritti su quello dei genitori. La nuova normativa è entrata in vigore lo scorso 26 giugno, ma non è stata resa sufficientemente nota e questo silenzio sta mettendo in difficoltà numerose famiglie, lasciandole, in tutti sensi, a terra.

I siti internet dei principali vettori aerei, si legge sul Corriere della Sera, non fanno parola della novità. Il sito Internet del Ministero de esteri www.viaggiaresicuri.it , punto di riferimento istituzionale di chi si mette in viaggio, riserva alla notizia una brevissima nota in cui si annuncia l'obbligo del documento d'identità anche per i minori. La nuova circolare è pubblicata invece con evidenza sul sito della polizia di stato ( poliziadistato.it ) dove viene anche specificato che "i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza". Ai minori, si legge sul sito, verrà rilasciato il nuovo libretto di passaporto con microchip, ma la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite le impronte e la firma digitalizzata. La norma è valida anche per chi decide di utilizzare il passaporto per spostarsi in Europa.

Attenzione dunque, prima di mettersi in viaggio: verificate con cura la validità dei documenti, tassativamente uno per ciascun viaggiatore, pena la certezza di vedersi rifiutare l'imbarco. I viaggiatori in difficoltà, nei giorni scorsi hanno avuto la possibilità di rivolgersi al commissariato di Fiumicino, che ha rilasciato d'urgenza il documento. A Malpensa i documenti d'identità sono stati rilasciati "in emergenza" da uno sportello apposito in aeroporto, gestito dal comune di Ferno, il municipio lombardo nel cui territorio sorge lo scalo. Per avere i nuovi documenti è comunque necessario che il comune di residenza invii la necessaria documentazione: in questo caso, è vero, l'inconveniente può essere risolto in circa un'ora, ma tutto questo deve capitare in un momento in cui l'anagrafe di residenza è aperta. In ogni caso non è possibile ottenere il passaporto, ma la sola carta d'identità: per le destinazioni extra-europee il problema resta.