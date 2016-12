Se è vero che in tempi di crisi occorre tenere sotto controllo il budget, ora uno studio fa i conti in tasca alle vacanze degli italiani. Nell'estate 2012 ciascun turista dello Stivale spenderà in media 67 euro al giorno in bassa stagione e 93 euro in alta stagione, con un aumento che va dal 2,7% al 4% rispetto allo scorso anno.

Sono i dati che emergono da un'analisi condotta dall'Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio formulate dai Tour Operator, nato dalla collaborazione tra Federconsumatori e Ente Bilaterale Nazionale del Turismo (Ebnt). Lo studio prende in considerazione 1865 quotazioni nelle località balneari italiane e straniere, nelle città d'arte e nelle crociere nel bacino del Mediterraneo. A questi costi, che si riferiscono alle tariffe alberghiere in pensione completa, sono da aggiungere le spese di trasporti e carburanti, la tassa di soggiorno applicata in 480 località e una serie di altre componenti, legate alla vivibilità e alla fruibilità delle mete turistiche, come servizi, logistica, intrattenimento.

In particolare, l'Osservatorio ha stimato che i costi del gasolio sono aumentati del 18,8%, quelli della benzina del 16%, i voli aerei costano il 10,9% in più rispetto al 2011, i pedaggi sono aumentati del 4,8% e i traghetti del 15%. E il mezzo più utilizzato per i viaggi vacanza è l'automobile (66,8%), seguito da aereo (16,3%), treno (6,8%), nave (3,3%) e altri (6,8%).