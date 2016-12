Maldive: due paradisi con Donnavventura

Huvafen Fushi, si trova nell'Atollo di Male Nord, non lontana quindi dall'aeroporto internazionale. Con una veloce barca privata si raggiunge rapidamente la destinazione e in poco tempo ci si trova in un vero e proprio paradiso.

Huvafen Fushi è un'isoletta lunga 300 metri e larga 100, caratterizzata da un resort a 7 stelle. Il suo nome vuol dire “isola da sogno” e non si stenta a crederci! Si tratta di un’isola Beauty Farm che vanta anche una spettacolare SPA sottomarina! Insomma, comodamente sdraiata sul tuo lettino, mentre ti lasci coccolare da mani esperte, puoi ammirare i pesci colorati intorno a te, tanto che sembra come di stare in un acquario!

C'è anche una cantina sottomarina dove vengono custoditi vini fra i più pregiati al mondo, riservati a coloro che hanno budget davvero elevati!

La cucina fusion caratterizza uno dei ristoranti più esclusivi presenti su questo fazzoletto di sabbia bianca. Spettacolari già i "Bungalow Standard", ciascuno dotato di una piccola piscina e un accesso privato al mare. Non parliamo poi delle suite … da mille e una notte!

Ma da qui, in idrovolante, si raggiunge una delle prime isole edificate per il turismo qui alle Maldive, proprio dagli italiani: Nika Island. Siamo nell’atollo di Ari. Quest’isolotto prende il nome dal grande albero di 400 anni che si erge all'interno dell'isola: il nika.

La particolarità di questo resort sta nel fatto che i grandi bungalow furono costruiti con mattoni di corallo ciascuno con spiaggia privata… Un paradiso! Ma qui non è solo il mare a lasciare a bocca aperta… che dire delle tartarughine appena nate che cercano di raggiungere il mare? Un’immagine davvero struggente, che racchiude in sé lo spettacolo della natura maldiviana.