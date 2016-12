Il viaggio ideale? A New York con Leonardo

Sono i risultati di un sondaggio realizzato da Hotels.com, sito leader nella prenotazione di hotel online, Gli utenti, interpellati sui requisiti che deve avere il compagno ideale con cui dividere la stanza in albergo durante le vacanze, hanno scelto in maggioranza l'intelligenza e la simpatia, mentre la bellezza passa in secondo piano. Il 15% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio pensa che sono queste le caratteristiche che fanno il primo passo per una vacanza ben riuscita. Molto importante per una coabitazione serena è anche avere uno stile di vita compatibile con l'eventuale compagno: il 13% degli Italiani crede infatti che avere abitudini simili sia il primo presupposto per trascorrere serenamente una vacanza in hotel. Trovarsi in camera con un compagno particolarmente mattiniero quando si è amanti della vita notturna, ad esempio, può creare inconvenienti seccanti.

Nell’elenco delle caratteristiche del perfetto compagno di camera non manca l’affidabilità: il 10% degli intervistati la ritiene una qualità fondamentale per poter condividere in tranquillità una camera d’hotel. La religione o l'accento nel parlare non sono invece considerati importanti: il 10% del campione è convinto che parlare romagnolo, napoletano o siciliano non conta, l’importante è divertirsi! Nonostante quello che si potrebbe pensare, neppure il sex appeal conta molto quando è il momento di scegliere un amico con cui trascorrere le vacanze: secondo il 7% degli Italiani l’aspetto fisico in questi casi passa in secondo piano, a favore di caratteristiche più importanti, come il senso dell’umorismo.

Per quanto riguarda invece il personaggio celebre con cui dividere la stanza, scelto tra illustri esponenti del presente o del passato, in testa alla classifica delle preferenze troviamo Leonardo da Vinci, mentre i meno graditi sono Emanuele Filiberto di Savoia e Lady Gaga, nota per le sue stravaganti abitudini che ne fanno una compagna troppo turbolenta. Anche se la bellezza non è uno dei principali criteri di scelta, gli italiani non disdegnano l'idea di condividere la stanza con una bella donna o con un attore affascinante: al secondo posto troviamo infatti Belen Rodriguez e George Clooney, scelti dal 6% degli utenti.

E nella classifica delle mete più amate, in cui magari trascorrere una notte gratis, offerta da un programma di fidelizzazione offerto da Hotels.com, New York è la destinazione perfetta, scelta dal 13% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio, seguita da Sydney, indicata dal 10%.