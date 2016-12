Donnavventura: il Borneo e le sue creature

È curioso che gli abitanti del Borneo le chiamino “scimmie olandesi” per via della grande pancia e il naso decisamente prominente, che secondo loro ricordano proprio quelli dei colonizzatori provenienti dall'Olanda nel XIX secolo. Questi esemplari tuttavia non sono assolutamente socievoli e non si fanno avvicinare dall’uomo, saltando da un albero all’altro per sfuggire. Talvolta però capita pure che si mettano in posa per farsi fotografare!

Vicino a Sandakan invece, in aree assolutamente protette, è possibile incontrare, nella natura incontaminata, numerose famiglie di orango tango. Osservarli nel loro ambiente naturale è davvero un'esperienza unica, anche se, talvolta, si presentano schivi e sfuggenti. Un incontro ravvicinato con queste creature, credeteci, è un’emozione difficile da raccontare. Essendo un animale così simile all’uomo e così imponente, l'orango tango cattura inevitabilmente l'attenzione e ci si sofferma a lungo a osservarne i dettagli.

Ma nella stessa foresta del Borneo è possibile imbattersi anche nella rafflesia, il fiore più grande al mondo, che può raggiungere un metro di diametro e un peso di 10 kg. Un'esperienza unica è quella di poterla osservare in fiore, considerando che la sua vita media è di una sola settimana e ci vogliono 9 mesi di tempo per arrivare alla completa maturazione!

Sono pochi peraltro i luoghi al mondo dove si può vivere questa magia. Ecco perché il Borneo Malese è così speciale...