Myanmar: in Birmania con Donnavventura

Non esistono pertanto neanche imbarcazioni turistiche o yatch da affittare, ma con grande coraggio le donnavventura si sono imbarcate su una vecchia carretta del mare e per due lunghissime settimane, hanno sfidato l’oceano, spesso in tempesta, dormendo in modeste amache allestite in coperta... Altrettanto modesta la cambusa e la vita di bordo ma le donnavventura si sono lanciate alla ricerca degli zingari del mare…

Proprio quando si stava ormai rinunciando a questa ardua impresa, in una notte di tempesta, ecco che appaiono come in un miraggio! Si scorge infatti una barca a motore di 7-8 metri che si traina una fila di 15-20 barchette, dove vive tutta la famiglia con un’infinità di figli e nipoti.

Gli zingari del mare sono una popolazione nomade che naviga di isola in isola, vive di pesca e la cui vita è scandita dal ritmo e dai tempi del mare. In questo arcipelago, con un pizzico di fortuna è possibile fare incontri con questi personaggi davvero incredibili, gente di mare dai volti segnati dal vento che sembra vivere ai confini del mondo e dallo sguardo sorpreso e smarrito, quello di chi ancora non è abituato a incontrare turisti. E questo anche sulle isole, caratterizzate da essenziali capanne di paglia e legno.

Più che una vacanza è un’esperienza di vita e a noi Donnavventura è rimasta nel cuore.