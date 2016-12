Con Donnavventura nelle isole della Malesia

Assolutamente affascinante la navigazione lungo la costa settentrionale del Borneo, dove s’incontrano innanzitutto grandi realtà indigene che vivono in veri e propri villaggi costruiti su palafitte. Popolazioni che vivono di pesca e che scambiano i loro prodotti ittici con le rare imbarcazioni che provengono dal continente, dalla penisola malese, e dalla grande isola del Borneo.

Il primo impatto è molto forte, ma viene smorzato dalla felicità e dal coinvolgente sorriso dei bambini… E quasi come un miraggio ci appare l’isola di Mantanani, un vero e proprio paradiso terrestre, lingue di sabbia bianca ed acque cristalline, nulla da invidiare ai più blasonati mari dell’Oceano Indiano o del Caribe. Di buon livello il resort e assolutamente poco frequentato dal turismo, che tuttavia sta iniziando a scoprire questo paradiso.

Navigando poi verso nord, da Kota Kinabalu, dopo alcune ore di navigazione, appare un’altra realtà incredibile, l’isola di Mataking. Il lato ovest dell’isola è caratterizzato da un concentrato di capanne in paglia dove vive il villaggio dei pescatori, mentre la parte est, caratterizzata da una lunga lingua di sabbia bianca, è ombreggiata da un bosco di palme secolari e qui il colore del mare è sbalorditivo, indescrivibile... Una location magica quindi, ma dove non vi sono ancora infrastrutture, un'isola assolutamente esclusiva per chi decida di passarvi la notte, magari dormendo su di un’amaca!