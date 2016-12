Austria, alle terme con Donnavventura

L’d è una SPA spettacolare situata fra leAlcune donnavventura sono andate in missione con Wonderful World per scoprire location che meritano davvero di essere visitate. L’Aqua Dome di Längenfeld, un centro termale con 50mila metri quadri di benessere, è sicuramente una di queste.

Qua vi aspetta un susseguirsi di terapie ed esperienze esclusive per rigenerare il corpo dove lasciarsi andare e abbandonarsi completamente. E fra queste, saune finlandesi, bagni di vapore e ancora una curiosa sauna nel fienile e la grotta di ghiaccio. Questo tuttavia è anche il luogo ideale per rilassare la mente, non poteva mancare infatti la sala della meditazione.

In questa incredibile SPA vi attendono anche trattamenti e rituali speciali basati sulle tradizioni salutistiche indiane e sciamane. Imperdibili le piscine interne ed esterne con acqua che oscilla fra i 34°C e i 36°C e musica anche sottacqua!

Davvero spettacolari i giochi d'acqua e le forme architettoniche innovative, tanto che le piscine sembrano stare sospese nel vuoto.

E non c’è niente di meglio di schiacciare un pisolino coccolate all'interno di grandi sfere rosse dove sembra come di stare un po’ come nella pancia della mamma!

E ovviamente non manca nemmeno l'aspetto gastronomico, per prendersi cura anche del palato, con un menù non obbligatoriamente dietetico.