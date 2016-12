In Cambogia con Donnavventura

Una delle motivazioni della scelta di un viaggio in Cambogia è sicuramente Angkor Wat, il più grande tempio Hindu mai costruito, con un’estensione di 1,5 km da ovest a est e 1,3 km da nord a sud. Questo tempio khmer, risalente al XII secolo, è oggi simbolo della Cambogia ed è raffigurato anche nella bandiera nazionale. Imponente ma allo stesso tempo suggestivo, esso rappresenta una delle realtà architettoniche meglio conservate dell‘epoca ed è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Attorno a questa incredibile realtà storica gravitano, ogni anno, fedeli e visitatori provenienti da tutto il mondo. Nelle immediate vicinanze del tempio, e più precisamente a Siem Reap, si ergono hotel incredibili, come il Grand Hotel di Angkor. Qui infatti è possibile trovare strutture dallo stile coloniale a quello più moderno, capaci soddisfare tutti i gusti e tutte le esigenze.

La Cambogia tuttavia è un paese caratterizzato da forti contrasti e basta percorrere pochi chilometri verso le sponde del Mekong River per incontrare villaggi e baraccopoli su palafitte, dove la miseria è spesso imbarazzante. È l’altra faccia della Cambogia. Quella più vera, ma che affascina di più e “segna” qualsiasi viaggiatore. Qui si incontrano situazioni di povertà estreme, scene bucoliche di vita contadina, volti espressivi, carretti, mucche, piccole imbarcazioni malmesse e palafitte. È proprio qui che è possibile cogliere indimenticabili scene di vita quotidiana, perché è attorno a questi villaggi sospesi sull’acqua che queste persone hanno costruito le loro vite, il loro lavoro e la loro intera esistenza.

Forse, almeno una volta nella vita, merita davvero di venire fino in Cambogia per poter vivere un’esperienza di questo genere, per incontrare da vicino questa gente e respirare quest‘atmosfera umile dal fascino orientale.