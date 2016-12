Girare il mondo al costo di un panino

Vacanze ai tempi della crisi: qual è il modo corretto di confrontare i prezzi e capire se una destinazione è davvero conveniente? Un'idea davvero originale misura il "caro vita" di una città in base al costo di un panino. Ecco allora l'introduzione del "Club Sandwich Index" (Csi) per scoprire le mete più economiche e quelle più dispendiose. Il metro di giudizio è il tramezzino più diffuso, ossia quello imbottito con pollo, pancetta, uova, lattuga e maionese. L'indice non mente: la città più cara è risultata Parigi, mentre la più economica è Nuova Delhi. Per quanto riguarda casa nostra, Roma è al quinto posto in classifica.

L'idea di questo curioso indice è di Hotels.com, società leader delle prenotazioni alberghiere online. Il costo del Club Sandwich e quindi l'indice Csi è stato calcolato in base ai prezzi reali pagati per un tramezzino in 30 alberghi delle principali città di ogni Paese. In particolare, sono stati utilizzati come campione 750 hotel a 5, 4 e 3 stelle in 26 diverse nazioni. Nella capitale francese, il Csi mostra un range di prezzi che va da 40 euro per un Club in un hotel di lusso, fino ai pù ragionevoli 17 nelle strutture medie. Al secondo posto nella classifica del "caro panino" c'è Ginevra, dove il costo si aggira intorno a 24.72 euro, seguita da Oslo con 23,16. Quinta posizione, come abbiamo detto, per Roma, dove si pagano in media 18,39 euro a sandwich. Appena meno cara è Tokyo (21 euro). Il Regno Unito, che allo spuntino ha dato natali e nome, occupa la decima posizione, con un prezzo medio intorno ai 14.21 euro. In Spagna, molto

frequentata dai turisti italiani, il suo costo ammonta a circa 12.30 euro. Ma se volete un panino davvero economico occorre arrivare a Nuova Delhi, dove la media è di appena 7.27 euro.

" Quando si programma un viaggio, molti turisti non considerano i costi giornalieri, come cibo e bevande, nel valutare la convenienza di una destinazione - commenta Alison Couper di Hotels.com - Il 'Club Sandwich Index' è il modo migliore per valutare il costo reale di una meta. Parigi, ad esempio, è nota per essere una delle principali capitali della gastronomia mondiale. Tuttavia, se il costo medio di un Club Sandwich può arrivare a 25 euro, consigliamo ai viaggiatori con un budget più ristretto di optare per un tipico Croque-Monsieur". Che, per lo meno, è più francese, oltre che più chic.

LA CLASSIFICA

Francia – Parigi 25.13

Svizzera – Ginevra 24.72

Norvegia – Oslo 23.16

Giappone – Tokyo 21.00

Italia – Roma 18.39

Finlandia – Helsinki 17.21

Svezia – Stoccolma 16.81

Australia – Canberra 15.01

Danimarca – Copenhagen 14.33

Regno Unito – Londra 14.21

Cina - Hong Kong 13.94

Corea del Sud – Seoul 13.72

Germania – Berlino 13.49

Brasile – Brasília 13.49

USA - New York 12.85

Olanda - Amsterdam 12.63

Russia – Mosca 12.44

Spagna – Madrid 12.30

Canada – Toronto 12.19

Irlanda – Dublino 11.92

Malesia – Singapore 11.23

Cina – Pechino 11.00

Colombia – Bogota 10.70

Argentina - Buenos Aires 8.13

Messico - Città del Messico 7.74

India - Nuova Delhi 7.27