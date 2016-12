La Grande Mela...vista da Donnavventura

E' assolutamente inconsueto ed emozionante fare ingresso a New York City via strada, alla guida dei mitici pick up e le Donnavventura sono già elettrizzate!

Per cercare di vivere al meglio questa affascinante città ovviamente però bisogna viaggiare informati. E allora cosa c’è di meglio di un info-point dedicato? VOLATUR e TEAM AMERICA sono una realtà incredibile dove ciascun turista italiano può rivolgersi per ogni informazione e per richiedere assistenza. Presentati a nome di Donnavventura (l’indirizzo è 33 West 46th Street fra 5th Ave & 6th Ave – New York City), avrai un trattamento speciale!

The Park Central Hotel, in Time Square, è il campo base scelto dalle Donnavventura per questi giorni. L’hotel è situato in una location davvero comoda per gli spostamenti e Manhattan, il cuore pulsante della città, è proprio a portata di mano!

Ma New York è assolutamente irresistibile anche la notte, Time Square e la Broadway sono illuminate praticamente a giorno dalle insegne pubblicitarie che si riflettono sui grattacieli. Qui si trovano i fastfood più famosi della Grande Mela. Innanzitutto un grandissimo Hard Rock Café con menù tipicamente americani da gustare a ritmo di musica, ma da non perdere è anche l'originale Bubba Gump, dove tutto è a base di gamberetti, gadget compresi!

Ma anche guidare lungo il ponte di Brooklyn non è stato male…

Di notte, immancabile, una romantica crociera sul fiume Hudson. Fino a raggiungere da vicino la Statua della Libertà!

E per chi vuole divagare fuoriporta… Ad un'oretta di auto, si possono raggiungere le Pocono Mountains dove si può giocare alla “guerra”! Si tratta del PAINT BALL e gli americani impazziscono letteralmente per questa attività. Tuttavia qui non si trovano solo americani, ma vi arrivano persone da tutto il mondo, e ovviamente, non potevano mancare anche le Donnavventura!

Di giorno, sorvolare la città dall’alto in elicottero sarà un’emozione che nessuna delle neoreporter potrà mai dimenticare. Davvero da togliere il fiato! E per chi ama l’altezza e l’adrenalina della velocità, un ascensore conduce al Top of the Rock: 70 piani, 43 secondi e una vista mozzafiato sulla città e il Rockfeller Center.