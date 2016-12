Donnavventura a Mauritius

Lunga quasi 70 chilometri e larga poco meno di 50, l’isola è caratterizzata da una parte montuosa con rilievi di origine vulcanica, attorniata da vaste piantagioni di canna da zucchero. Questa coltura introdotta nel diciassettesimo secolo dagli olandesi, ha profondamente modellato la storia e l’economia di questo paese e oggi copre il 40% della superficie mauriziana. Impossibile perdersi una passeggiata nei sentieri che si snodano fra le ordinate piantagioni. La sua capitale, Port Louis, sebbene non di primario interesse turistico, costituisce il primo porto del paese ed è eccezionalmente cosmopolita.



Nella zona di Pamplemousses, nella parte settentrionale dell’isola, si trova un importante parco botanico, dedicato a Sir Seewoosagur Ramgoolam, che fu Primo Ministro dell’isola del secolo scorso, che merita sicuramente una visita, anche solo per ammirare le eleganti ninfee giganti.

Molto interessante pertanto è l’interno dell'isola con la sua natura verdeggiante e le ampie distese di canna da zucchero, ma la caratteristica spettacolare, che rende questa meta gettonata e sognata dai viaggiatori di tutto il mondo, è sicuramente la sua costa. Acque cristalline e spiagge candide infatti fanno da cornice ad una serie di location esclusive dove concedersi soggiorni da mille una notte.

A nord, lussuosi resort offrono vacanze da favola, dal più elegante Royal Palm allo sfavillante Trou aux Biches, dove è possibile concedersi divertenti escursioni in catamarano. E come resistere alla tentazione di un tour dei fondali a bordo dei curiosi scooter sottomarini di Blue Safari? Sarete circondati da pesci colorati e proverete l’effervescente emozione della guida sottacqua di questi simpatici e inusuali mezzi!

La penisola di Le Morne è un altro degli indirizzi più interessanti dell’isola e regala fantasiose opportunità di vacanza. Le Donnavventura qui hanno soggiornato al Dinarobin e al Paradis. Praticamente impossibile scegliere fra uno dei due resort, tanti sono i servizi e le comodità offerti da entrambi. Destinazioni da considerarsi ideali sia per il relax che per le vacanze più attive. Sono infatti ambitissimi i golf club, ma c’è anche spazio per gli amanti della pesca d’altura. Raffinata e ricercata è anche la cucina proposta da questi resort, come pure le loro spa sono fra le più quotate.

Insomma, Mauritius è sicuramente la prossima destinazione da segnarsi nell’agenda!