A Berenice con Donnavventura

Il team di Donnavventura oggi vi porta a, località balneare affacciata nella parte più meridionale della costa del Mar Rosso. È qui che la squadra ha trascorso una settimana all’insegna del relax. durante il Grand Raid d’Egitto. Berenice è raggiungibile grazie ai voli diretti di poche ore dall’Italia per, dalla quale si prosegue con un breve trasferimento in macchina.

Questa è la destinazione ideale anche per quel viaggiatore che non ama lunghi spostamenti, ma che, allo stesso tempo, è in cerca di una natura intatta e spettacolare. Questa località peraltro vanta ancora il privilegio di essere poco conosciuta dal turismo di massa ed è lontana dalle realtà turistiche e dai villaggi egiziani.

Il Tclub, dove il team ha soggiornato, è un elegante resort affacciato sul mare in corrispondenza di una barriera corallina meravigliosa, anche a detta delle Donnavventura, che hanno avuto la fortuna di conoscere tutta la costa egiziana del Mar Rosso. Le sue villette di tre piani, disposte a schiera, sono delle vere e proprie suite e uno dei vantaggi del TClub sta nel fatto che gran parte delle persone che vi lavorano parlano italiano.

I due ristoranti presenti offrono una cucina italiana di ottimo livello, anche se quotidianamente si possono degustare specialità egiziane. In un resort di questo genere non poteva ovviamente mancare una spa e una piscina d’acqua dolce e prima del tramonto, c’è un appuntamento immancabile: il Tea Time! Di tanto in tanto la sera c’è persino un astronomo con il quale è possibile ammirare il cielo.

Qui gli amanti di snorkeling e diving troveranno davvero il loro paradiso. Quello di Berenice è infatti uno dei reef più ricchi al mondo di flora e di fauna. Basta essere muniti di maschera e pinne! Numerose sono peraltro le secche attorno a Berenice, fra le quali la secca di Malahi, ad un’ora di navigazione verso est, conosciuta col nome “labirinto” per via dei suoi pinnacoli quasi affioranti a pelo d’acqua che creano un intricato e suggestivo dedalo sottomarino. Un biologo marino è a disposizione degli ospiti e adiacente al resort vi è un pontile dove attraccano due grandi imbarcazioni attrezzate per il diving che quotidianamente salpano verso queste secche.

Le immersioni in questo mare sono sempre molto generose, anche per chi si limita allo snorkeling. E alla fine è un po’ come ritrovarsi in un immenso acquario, tanto sono variopinti questi fondali! Coralli dalle forme più bizzarre qui fanno da padroni e si possono trovare anche i sempre più rari coralli molli in un vero tripudio di colori! Non mancano però anche gli anemoni fra i quali si nascondono i pesci pagliaccio e ancora pesci pappagallo, scorpione, napoleone e persino dei magnifici esemplari di tartarughe marine.

A noi ci è già tornata la voglia di rifare un tuffo in queste acque da sogno!