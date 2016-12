Alle Seychelles con Donnavventura

Oggi con Donnavventura andiamo alla scoperta delle Seychelles . Questo paradisiaco arcipelago nel cuore dell’Oceano Indiano è certamente una delle mete più sognate del pianeta per la spettacolarità dei suoi paesaggi e del suo mare. Un connubio ineguagliabile fra acqua di un azzurro brillante, levigate rocce granitiche e natura verdeggiante.

Qua “turismo” è la parola l’ordine, si spazia infatti da strutture di altissimo livello a soluzioni più modeste, ma pur sempre molto piacevoli. Insomma, ce n’è per tutti i gusti! Barche e catamarani restano comunque i mezzi ideali per vivere e godersi appieno questo meraviglioso mare dal sorgere del sole con i suoi colori tenui fino ai suoi coloratissimi e struggenti tramonti.

Oltre ad una natura davvero ineguagliabile però queste isole offrono anche molto di più, la loro fauna ad esempio. Impossibile perdersi l’incontro con le tartarughe giganti di Aldabra. Occorre dunque approdare aIle Curieuse per ammirarle da vicino. Qui infatti oltre duecento esemplari ultracentenari hanno trovato il loro habitat naturale, delle vere intenditrici!

Ma alle Seychelles le curiosità non sono finite. A tal proposito impossibile non citare il frutto del Coco de mer, questa noce alquanto bizzarra dalla forma di un bacino femminile. Divenuto ormai il simbolo dell’intero arcipelago, nonostante sia endemico delle isole di Praslin e Curieuse, il frutto, data la sua particolarità, gode oramai di una indiscussa celebrità.

E in quanto a divertimenti, sull’isola principale, Mahé, un’atmosfera incredibilmente allegra e assolutamente coinvolgente vi sorprenderà, soprattutto se capitate in occasione del Festival Kreol, festa che riunisce grandi e piccini e li fa scatenare a ritmo di musica, con festeggiamenti fino a notte fonda. Il Festival Kreol è certamente un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino i seychellesi e magari provare qualche piatto della cucina locale, dal sapore esotico, rigorosamente speziato.

Nell’ultima spedizione di Donnavventura il team delle neoreporter ha esplorato proprio questo incantevole arcipelago, concentrandosi in particolare sulle isole di Mahé, Praslin e La Digue, isole granitiche dalla vegetazione fittissima e selvaggia, innamorandosi perdutamente di una spiaggetta sull’isola di Praslin, Anse Georgette, un piccolo giardino dell’Eden con sabbia bianchissima ed un mare mozzafiato. E a proposito di Eden, la leggenda racconta che siano proprio le Seychelles l’Eden di Adamo ed Eva… Chissà! Quel che è certo è che la natura qua ha veramente superato se stessa!

Fra curiosità e veri e propri capolavori naturali, credo che sarà venuta anche a voi un po’ voglia di partire…