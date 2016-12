Alle Cayman con Donnavventura

Donnavventura oggi vi invita a scoprire il paradiso delle, territorio britannico d’oltre mare, situato nelL’arcipelago delle Cayman è composto daGrand Cayman rappresenta l’isola principale ed è qui che si trova la capitale, a seguire Cayman Brac più selvaggia, con le sue scogliere a picco sul mare e infine Little Cayman ancora più sperduta e ideale per le immersioni.

I mari delle isole Cayman sono incredibilmente cristallini e tiepidi tutto l’anno… Davvero invitanti! Per questo motivo non c’è niente di meglio che concedersi qualche bagno e rilassarsi un po’ sotto il sole su spiagge dalla sabbia bianca e finissima. I più sportivi e intraprendenti però non possono perdersi snorkeling e diving in queste acque trasparenti fra coralli, pesci colorati e tartarughe marine. Qui troveranno un incontaminato paradiso sottomarino, non a caso i fondali che circondano le Cayman sono considerati un vero e proprio parco marino. Ma nell’arcipelago delle Cayman non mancano anche divertenti e colorate specie di animali terrestri, come iguane e pappagalli dai piumaggi colorati.

E che dire dei tramonti? Davvero uno spettacolo da togliere il fiato! Con colori quasi accecanti che vanno dal rosa, al lilla, al rosso fuoco.

Molto piacevole comunque è anche una passeggiata nella sua capitale, George Town, poco più di una cittadina, colorata e divertente, in cui è forte l’impronta americana.

Ma non solo… Le isole Cayman sono considerate un paradiso fiscale e, proprio per questo motivo, l’attività economica principale è quella finanziaria e tanto per rendere l’idea, solo a George Town, si contano oltre 600 banche!

È sempre nella capitale comunque che si possono fare incontri con personaggi davvero divertenti e colorati e in poco tempo si è travolti dall’atmosfera caraibica, divertente e allo stesso tempo rilassata, dei suoi abitanti!

Se si ha intenzione di andare a Gran Cayman proprio in questo periodo peraltro è possibile imbattersi nel Batabano, una festa simile al Carnevale, caratterizzata da maschere, musica e parate per strada. Peccato che le Cayman non siano proprio dietro l’angolo. Due scali sono praticamente inevitabili: prima a New York e poi a Miami, ma una volta giunti a destinazione si è sicuramente ripagati dal paesaggio e da un mare davvero da sogno e presto dunque ci si dimentica anche del lungo viaggio affrontato…