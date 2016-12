I dintorni di Lisbona con Donnavventura

Si tratta di Sintra, cittadina che si erge maestosamente su un’altura dalla natura lussureggiante in un misto di stili arabo, gotico e manuelino. Il ritrovo è a Praça da República, il cuore di questo borgo incantato in cui si respira davvero il sapore del passato. È proprio su questa piazza che si affaccia il Palácio Nacional, forse l’edificio più stravagante di questa cittadina, una sorta di castello sormontato da insolite guglie a forma di cono ribaltato. Ciò che colpisce maggiormente il visitatore che si presenta a Sintra per la prima volta sono proprio i suoi numerosi castelli dal fascino misterioso, come il diroccato Castelo dos Mouros e il Palácio da Pena. Anche la biblioteca qua si trova all’interno di un castello… Davvero bizzarro, no? Ma Sintra ha anche un volto diverso, molto più animato e popolare. Per cogliere l’atmosfera più vivace di Sintra è obbligatorio perdersi nelle intricate viuzze del centro fra azulejos, botteghe artigianali, profumi di dolci tradizionali e artisti di strada. E per non farsi mancare proprio niente, perché non concedersi anche un rilassato giro in carrozza?

Lasciamo Sintra e dalle sue alture si riscende quindi verso il quartiere costiero di Belém, situato a ovest di Lisbona, raggiungibile comodamente anche con un tram dal centro cittadino. Questo è sicuramente il luogo ideale dove trascorrere una piacevole giornata fra passeggiate lungo il Tago e i suoi maestosi monumenti poggiati su eleganti e verdeggianti giardini. È proprio qui, infatti, che si concentrano imponenti opere ed edifici storici di inestimabile valore.

Primo fra tutti l’imponente ed elegante monastero dedicato a San Gerolamo in stile manuelino, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Una visita al suo interno vi farà sicuramente assaporare il gusto della storia che si cela fra le sue imponenti mura e il suo sontuoso chiostro. Ma i tesori di Belém non finiscono qui. Di fama internazionale, infatti, è anche l’omonima Torre fortificata, realizzata nel XVI secolo, in omaggio alle numerose conquiste di quest’epoca, anch’essa dichiarata Patrimonio mondiale dall’UNESCO. E per finire un altro imponente simbolo di conquista del mare, il Padrão dos Descobrimentos (Monumento alle scoperte), edificato nel 1960 nel punto da dove partì Vasco de Gama nel 1497 alla scoperta delle Indie.

Non resta dunque che fare rientro a Lisbona, facendo attenzione però al celebre Ponte del 25 Aprile con la sua imponente struttura rossa. Ponte che ai portoghesi ricorda prima di tutto la fine della dittatura e che prende il nome da questa data storica per il Portogallo, casualmente così affine alla storia del nostro paese…