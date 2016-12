Donnavventura ci guida a Lisbona

foto Ufficio stampa Correlati Guarda il video Oggi Donnavventura ha scelto per voi Lisbona, città colorata e affascinante. Sicuramente da annoverare fra le più belle capitali europee. Lisbona ha un fascino tutto particolare… Sarà per gli azulejos, le tipiche ceramiche smaltate che abbelliscono gli edifici, sarà per il Tago, fiume carico di storia tanto esteso da sembrare un mare, sarà pure per i suoi miradouros, i suoi graziosi ed assolati belvedere da cui ammirare la città dall’alto in tutto il suo splendore. Come quello del Castelo de São Jorge, che domina il quartiere Baixa e la celeberrima Praça do Comercio con i suoi palazzi colorati di giallo.

Lisbona è una città dai ritmi rilassati, ma allo stesso tempo è fatta per persone dinamiche, che non si fanno scoraggiare da mille sali e scendi! E per i più pigri o per chi vuol fare un salto nel passato, c’è anche un mezzo caratteristico, davvero da non perdere, per attraversare il suo centro storico. Si tratta dello storico Tram 28, che dalla elegante cattedrale di Estrela porta dall’altra parte della città, svicolando fra le strettissime viuzze antiche della capitale. Fra curve e cigolii c’è da chiedersi come non faccia a incastrarsi fra le intricate stradine…. Lo stupore infatti è assicurato quando si arriva a destinazione, magari con qualche portoghese attaccato dietro al mezzo che ne approfitta per un passaggio! Rinomati sono anche i locali di tendenza della capitale portoghese. Uno degli appuntamenti immancabili è quello al cafè A Brasileira, uno dei più antichi e famosi nel cuore pulsante della città, una vera istituzione.