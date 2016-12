Una meta misteriosa

foto Ufficio stampa Correlati Il video dell'ultima puntata La spedizione doveva finire a Dubai, le altre componenti del team sono rientrate in Italia dopo mesi e mesi di avventura, e invece, per Stefania e Alice, ci sarà una nuova grande sorpresa: dalla piattaforma del Burj Al Arab voleranno via verso una delle perle più magiche dell'Oceano Indiano.

E qui ancora novità! Barbara e Chiara, altre due veterane, le raggiungeranno e avrà inizio una nuova avventura per concludere in bellezza il Grand Raid alla scoperta dell'Oceano Indiano. Ma non vogliamo svelarvi troppo! Tanto saranno le immagini a parlare da sole…