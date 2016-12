Donnavventura: in visita dall'Emiro di Ajman

Il team però tornerà anche a caccia di esclusività, stavolta nel deserto, al Banyan Tree, uno straordinario resort da mille e una notte tra le dune. Peccato che il tempo incalzi, sarebbe certamente valsa la pena di spendere qua qualche giorno ma la carovana deve ripartire alla volta di un altro emirato, quello di Abu Dhabi col suo Ferrari World, il parco a tema del cavallino rosso più grande del mondo.

E per finire torneremo a Dubai per vivere ancora avventure davvero originali e stravaganti. Stavolta le Donnavventura vi lasceranno davvero a bocca aperta! E allora diving fra gli squali in mezzo ad un centro commerciale e ancora una divertente sciata presso lo Ski Dubai. Da +30°C a –5°C, dalla sabbia del deserto alla neve. Perché Dubai è la città dove tutto è possibile!