In Oman con le inviate di Donnavventura

E qui le donnavventura si perdono fra i sentieri della tradizione nei souk ricchi di atmosfera e nella sua imponente moschea, inebriate dal profumo di incenso e spezie. Da qui si procede verso sud, iniziando a percorrere le prime piste sterrate con guadi e terreni dissestati che mettono alla prova le driver. Ed è un inaspettato azzurro mare a cogliere l'attenzione delle donnavventura.



Ma l'Oman ha ancora tanto da offrire al team assetato di avventura: il suo deserto rosso ad esempio. Ci troviamo infatti a Sharqiya Sands, dove le donnavventura prendono dimestichezza con la guida sulla sabbia, i cammelli e la sandboard, la tavola per scendere le dune fra evoluzioni e divertimento allo stato puro. E ancora il piccolo emirato di Fujairah con le sue antiche moschee e i suoi forti.



E per concludere in bellezza, l'incantevole penisola di Musandam e, più precisamente, Zighy Bay, dove le donnavventura si rilassanodopo la fatica fatta in mezzo al deserto con crociere fra i fiordi e prelibatezze culinarie, senza però dimenticare l'avventura. Ma per non farsi mancare proprio niente, le intrepide Sara e Stefania si lanciano con parapendio e deltaplano per catturare le immagini più belle di questo nascosto angolo omanita. E l'avventura continua!