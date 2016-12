In viaggio con Donnavventura

Molto più che un documentario o un diario di viaggio, Donnavventura èfatto di splendide immagini, mete affascinanti e incontri con le persone che li abitano, realizzato secondo il particolare e inedito punto di vista di 12 inviate molto speciali: Alice, Ana, Barbara, Chiara, Giorgia, Jennifer, Margherita, Michela, Noemi, Sara, Stefania e Veronica. Sono ragazze dinamiche e piene di grinta, che raccontano il loro viaggio con la freschezza e l'entusiasmo di chi viaggia per passione. Le veterane Chiara e Stefania, inviate disvelano isulla puntata domenicale. Sempre su Video.mediaset.it s ono disponibili anche le videoclip dedicate al backstage della spedizione, con un divertente dietro le quinte del Grand Raid 2011. Gli episodi di Donnavventura sono invece online in streaming subito dopo la messa in onda.