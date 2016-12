Sulle piste di Campitello Matese

Il comprensorio sciistico dispone di, 7 impianti di risalita (3 seggiovie, 3 skilift, 1 tapis roulant). Le piste ben collegate tra loro partono dalla piazza della località, a 50 metri dagli alberghi e raggiungono mt. 1890 (punto di arrivo della seggiovia Del Caprio).La vetta più alta è il Monte Miletto 2050 mt. s.l.m. Due delle piste maggiormente frequentate, la Del Caprio e la Cristallo, hanno ricevuto l'omologazione della federazione internazionale di sci (F.I.S.) e possono essere utilizzate per disputare gare di Coppa del Mondo. Grazie a questa rete di impianti e alla particolare morfologia del versante nord del Monte Miletto, Campitello è in grado di offrire, capaci di accontentare sia lo sciatore esperto che il principiante. Per gli amanti dello sci di fondo la stazione sciistica offre tre "anelli" di varia difficoltà, collocati nel meraviglioso pianoro a ridosso della località.Contenuti anche i: si va dai 28 euro per un giornaliero in alta stagione ai 345 euro dello skipass stagionale con possibilità di sconti e agevolazioni per chi acquista in prevendita o usufruendo delle convenzioni previste dalla società “Funivie Molise” che gestisce i vari impianti.

foto Ufficio stampa

Oltre alla vasta offerta sciistica il Comprensorio dispone di un ambiente veramente variegato, ricco di boschi, laghi artificiali, grotte e caverne e pietraie, che si rivelano splendide mete durante la stagione estiva.Si passa quindi dalle escursioni con guida alle salubri passeggiate a piedi, a cavallo o in mountain bike, sino alla possibilità di praticare spettacolari discese in parapendio anche con l’ausilio di istruttori, oltre ai consueti sport all’aria aperta come il tennis, il calcio, la pallavolo e la pallacanestro.Completano l’offerta turistica di Campitello Matese un insieme di strutture ricettive di primo piano e numerosi altri servizi folkloristici e ricreativi che invogliano il turista a programmare una vacanza in zona. Per gli amanti dell’archeologia e della cultura non sarà difficile, inoltre, immergersi in alcune delle testimonianze storiche più importanti di tutto il Molise, programmando una gita nella vicina, antica cittadina risalente all’epoca dell’impero romano, in cui sono ancora chiaramente identificabili i resti dello splendido teatro, delle terme e della cinta muraria, o a Castelpetroso per visitare il