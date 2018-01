Antiqua: a Genova antiquariato da scoprire, arte e note in libertà

La rassegna si rivolge a professionisti e collezionisti del settore, ma anche ai semplici appassionati di antiquariato e di cose belle. In fiera sono presenti molti pezzi unici provenienti da tutta Italia per offrire nuove occasioni di vendita, di scelta e di scambio.



La settimana espositiva comincia con “Nel salotto di Rossini”, il tè delle cinque del lunedì è tra musica e cucina con Roberto e Cristina Iovino. Martedì 23 è in programma l’incontro con Giulio Sommariva, storico dell’arte e conservatore del Museo dell’Accademia Ligustica di Belle Arti di Genova, cdedicato al tema “Le marine e i paesaggi della Riviera ligure nelle collezioni dell’Accademia”, un excursus nella pittura di paesaggio: dalle grandi tele di Tammar Luxoro e Benedetto Musso della collezione Maglione Oneto, fino alle vedute di Saccorotti e alle affascinanti scogliere di San Fruttuoso di Rubaldo Merello della prestigiosa collezione Oberti.



Appuntamento fisso, dalle 15 alle 17, nel laboratorio di sartoria teatrale allestito all’interno di Antiqua, con gli studenti del corso di Costume per lo Spettacolo dell’Accademia, coordinati dalla docente Francesca Marsella, impegnati nella realizzazione di due costumi d’epoca femminili ispirati alla moda e al teatro del Cinquecento. Si parte dai cartamodelli originali dell’epoca e si utilizzano vecchi jeans di riciclo e tessuto di jeans reinterpretato, in modo libero e creativo, attraverso tecniche pittoriche, decorative e sartoriali.



Antiqua è aperta tutti i giorni fino a domenica 28 gennaio, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 20, nel fine settimana dalle 10 alle 20. Il biglietto d’ingresso costa 12 Euro, ridotto 8 Euro. Con il biglietto di Antiqua si ha diritto a tariffe scontate per l'ingresso al Museo di Palazzo Reale, al Museo dell'Accademia Ligustica di Belle Arti e nei Musei Civici. Villa Durazzo Pallavicini.



Info e programmi: www.antiquagenova.it