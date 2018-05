Alle Maldive si potrà dormire letteralmente sott’acqua: ecco la prima villa subacquea

A tredici anni dall'apertura del ristorante subacqueo "Itahaa", il Conrad Maldives Rangali Island Resort ha annunciato che presto inaugurerà il primo residence sottomarino al mondo. La struttura, costruita su due piani, si chiama “Muraka”, che nell’idioma locale significa “corallo". Potrà ospitare un massimo di nove persone e soggiornarvi non sarà di certo economico: il costo infatti è di 50mila dollari a notte. Si tratta di un'esperienza unica, che consentirà agli ospiti della villa di dormire circondati dalla fauna dell'Oceano Indiano in una meravigliosa suite situata al piano inferiore, a cinque metri di profondità. In superficie invece potranno trovare altre due camere matrimoniali, palestra, bar, cucina, una piscina e una vasca vista mare.