Alle Maldive con Donnavventura

06:00 - L’isola di Halaveli, vista dall’alto, ha una sagoma che ricorda quella del dhoni, la tradizionale imbarcazione maldiviana in legno e già quando la si avvista dall’idrovolante, si comincia a pregustare una vacanza che sicuramente sarà indimenticabile.

Situata nella parte settentrionale del prestigioso atollo di Ari (a soli 35 minuti di volo da Malé), particolarmente conosciuto per la ricchezza e la meraviglia dei suoi fondali, Halaveli si svela in tutto il suo accogliente splendore, non appena si tocca terra. Sull’isola si trova un resort, il Constance Halaveli (www.constancehotels.com) che fa del lusso e dell’eccellenza dei suoi servizi, il suo cavallo di battaglia.



Ogni dettaglio, ogni sfumatura di colore, ogni materiale, è studiato per creare un’atmosfera sofisticata ma distesa allo stesso tempo, così da mettere ogni visitatore a proprio agio. Fra le diverse tipologie di questo esclusivo resort troviamo ben 86 sistemazioni con ville distribuite su tutta l’isola fra le quali 57 water villas, eleganti palafitte cullate dal mare con accesso diretto alle acque trasparenti che lambiscono Halaveli.



Sull’isola tuttavia non troviamo solo fantastiche overwater con terrazza sul mare, ma anche ville immerse nella rigogliosa vegetazione dell’isola, dotate di piscina privata e altre ubicate direttamente sulla spiaggia nella verde cornice delle palme. C’è solo l’imbarazzo della scelta.



Una destinazione da sogno come questa non potrebbe prescindere dall’avere una Spa all’altezza delle aspettative più alte: trattamenti, massaggi e coccole sono assicurati; se al riposo però preferite l’attività non c’è che l’imbarazzo della scelta, windsurf, kayak, snorkeling e immersioni, per godere appieno dello straordinario spettacolo delle acque maldiviane.



Non solo relax, sole e mare, ma anche buona cucina. Il Ristorante Jahaz ogni giorno mette a disposizione dei propri ospiti ottimi piatti e un ricco buffet, per trascorrere indimenticabili serate sfiorando la sabbia con i piedi. Venire ad Halaveli lontani dal caos e dalla frenesia della quotidianità significa immergersi in una dimensione magica, che solo un’isola maldiviana può creare.