Alle Hawaii con Donnavventura

Delle otto isole principali, Maui è la seconda per estensione e consiste in due grandi vulcani, uno ad ovest, considerevolmente eroso,costituisce la catena montuosa occidentale, che si estende sino al picco di Pu'uKukui, l'altro, ad est, è l'Haleadkala, più grande, giovane e attivo.



Fra di loro si estende un notevole e fertile istmo di terra, tanto che l'agricoltura è, insieme al turismo, una delle principali attività dell'isola, si coltivano soprattutto ananas e canna da zucchero ma, indubbiamente, ciò che rende Maui una meta conosciuta e ambita a livello internazionale sono le sue onde.

Anche qui, come nel resto del paese, la parola d'ordine è surf! Non è un semplice sport, ma è un autentico stile di vita, sin dai tempi dei polinesiani che più di mille anni fa usavano tronchi di banano. Inizialmente questa attività veniva praticata solo dai nobili, ma col passare del tempo tutti hanno ceduto al suo fascino. E' considerato lo sport nazionale e in molte spiagge dell'arcipelago si svolgono importanti competizioni come il Billabong Pipe Masters e Vans World Cup. Una delle spiagge più famose è quella di Ho'Okipa, frequentatissima da una comunità di surfisti decisamente variegata. Ci sono giovani, meno giovani, hippy attempati ancora armati di tavola, ragazzine dai lunghi capelli schiariti dal sole e tantissimi bambini.



Si inizia a surfare molto presto. C'è chi lo fa per diletto, ma ci sono anche piccoli atleti molto determinati che sognano già di diventare dei professionisti, ma tutti, indistintamente, sono in attesa dell'onda perfetta da domare. Chi volesse invece qualcosa di alternativo agli sport acquatici potrebbe sfrecciare tra gli alti alberi lungo un percorso costituito da teleferiche e ponti tibetani. Nel 2002 sul Monte Haleakana, è stata infatti realizzata la prima zipelines degli Stati Uniti, ovvero due ore di percorso in mezzo alla vegetazione, articolato in funicolari e passaggi sospesi, spettacolari e adrenalinici.



Sull'isola di Maui si possono trovare soluzioni alberghiere di tutti i livelli, dagli spartani alloggi per surfisti squattrinati ad hotel confortevoli e accoglienti, ma se proprio volete viziarvi il Fairmont Kea Lani è quello che fa per voi. Una struttura molto esclusiva, immersa in un giardino verdissimo, estremamente curato, ad un passo dall'oceano.



Da Maui è facilmente raggiungibile in barca l'isola di Lana'i, un tempo interamente occupata da coltivazioni di ananas, tanto da esserne la più estesa piantagione al mondo e da meritarsi l'appellativo di pinapple island. Leggenda vuole che un giorno arrivarono le capre sull'isola e si mangiarono tutti gli ananas. Oggi invece è diventata il rifugio dei ricchi frequentatori del jet set, nonché luogo protetto di nidificazione di alcune specie volatili endemiche.