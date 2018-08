Agosto a Bruxelles : la Grand Place si veste di fiori

A ogni edizione del Flower Carpet le begonie vengono disposte secondo un disegno nuovo ed originale, in base al tema scelto, dagli orticoltori della vicina Gent direttamente sul pavé della piazza, resa ancora più magica dai giochi di luci e dalle musiche appositamente composte.



Dedicata al Messico - L’edizione del 2018 s'intitola Guanajuato, cultural pride of Mexico e sarà dedicata all’omonima regione messicana che vanta un’incredibile cultura, storia e tradizione floreale. Il disegno è di Ana Rosa Aguilar Aguado, originaria di Guanajuato. Il suo progetto, ricco di riferimenti alla cultura locale, per gli innumerevoli dettagli è considerato il più complesso nella storia del Flower Carpet di Bruxelles. Una bella sfida per il designer brussellese ufficiale della manifestazione Mark Schautteet, che lo tradurrà in una creazione floreale in dimensioni reali: 75 metri di lunghezza e 24 di larghezza.



Veduta dall’alto - Il Tappeto di Fiori di Bruxelles sarà inaugurato ufficialmente il 16 agosto alle 10 e si potrà ammirare al meglio dal balcone del Municipio, da cui si gode una meravigliosa vista panoramica. I biglietti per assicurarsi un posto dalla balconata sono in vendita online.



Anche l’Italia partecipa - La novità di questa edizione del Flower Carpet è la mostra Monuments of Unesco in Flowers che intende celebrare il 20° anniversario della nomina della Grand Place nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità (1998). Da vari paesi del mondo tra cui l’Italia, una delegazione di artisti specializzati nell’arte dei tappeti di fiori creerà una piccola opera floreale raffigurante un monumento Unesco in rappresentanza del proprio paese. Le composizioni saranno allestite sulla Piazza della Borsa, adiacente alla Grand Place, dal 17 al 19 agosto.



Per maggiori informazioni: www.flowercarpet.brussels