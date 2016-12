Acqua da capolavoro: dieci fontane spettacolari

FONTANA DELLA RICCHEZZA – SINGAPORE - Iniziamo la nostra rassegna con quella che si è guadagnata il titolo di fontana più grande del mondo secondo Il Guinnes dei Primati. Questa fontana copre una superficie di 1,683 metri quadrati per un’altezza di 13 metri. Alla stazza possiamo aggiungere altre feature, tra le quali uno spettacolo laser ogni sera con la possibilità di personalizzazione da parte del pubblico.



FONTANA DI TREVI – ROMA - Questa fontana non ha certo bisogno di presentazioni, nè in Italia nè nel mondo. Si tratta infatti di una delle più celebri e visitate dai turisti di ogni continente. E’ apparsa anche in numerosi film, il più celebre dei quali è certamente “La Dolce Vita” di Federico Fellini.



FONTANA MAGICA – BARCELLONA - Ci spostiamo in Spagna, e per la precisione a Barcellona, dove troviamo la Fontana Magica. Quest’opera spettacolare fu costruita nel 1929 in occasione dell’Esposizione Internazionale di Barcellona. All’epoca effettuava esclusivamente giochi di luci, la musica fu aggiunta negli anni '80.



FONTANA DELL'AMICIZIA TRA I POPOLI – MOSCA - Questa vasca è una delle più celebri di Mosca e tra le opere più rappresentative dell'Unione Sovietica. Le sue sedici statue dorate, infatti, rappresentano le Repubbliche facenti parte dell'Unione Sovietica.



FONTANA DI TIVOLI – TIVOLI - Anche conosciuta come fontana dell'Ovato, questa fontana si trova a Villa d'Este nella città laziale. La forma ricorda una cascata che si getta in un lago circondato da splendidi giardini. L'intero complesso è stato dichiarato Patrimonio Universale dell'UNESCO.



FONTANA SWAROVSKI – INNSBRUCK - Questa fontana è letteralmente la bocca di una testa coperta di vetro. Si tratta della facciata del museo dedicato al più celebre dei cristalli, lo Swarovski Kristalwelten (Mondi di Cristallo), che ospita mostre dedicate ai cristalli venduti dalla compagnia.



BELLAGIO - LAS VEGAS - Le fontane del Bellagio sono tra le più celebri nel mondo cinematografico e delle serie tv e appaiono in una famosa scena di Ocean's Eleven, con Georege Clooney e Brad Pitt. Le fontane effettuano nell'arco del giorno numerosi spettacoli acquatici accompagnati da celebri pezzi dedicati a Las Vegas.



FONTANA DI DUBAI – DUBAI - Come abbiamo avuto modo di vedere in più occasioni nei tempi recenti, gli Emirati Arabi amano fare le cose in grande, e il concetto si applica a tutto, dai grattacieli alle fontane. Ne è un buon esempio la Fontana di Dubai, posta di fronte al Burj Khalifa e considerata la più grande coreografia di fontane al mondo.



JET D'EAU – GINEVRA – Questo iconico getto d'acqua che sorge direttamente dal lago Lemano è uno dei simboli di Ginevra ed è riconosciuta in tutto il mondo. Quello che però non tutti sanno è che la sua origine è dovuta in pratica ad un errore. Nel 1886 infatti venne costruita una centrale idraulica per trasportare l'acqua dal Rodano alla città. La pressione dell'acqua era però così alta che fu costruita una valvola, per rilasciare parte di quest'acqua, che in breve divenne la celebre fontana.



MANNEKEN PIS – BRUXELLES - Questa fontana raffigurante un bambino che fa pipì è considerata dagli abitanti della città di Bruxelles un vero e proprio simbolo della loro indipendenza di spirito. È una tradizione vestire il fanciullo con abiti tradizionali per onorare differenti professioni storiche della città.



