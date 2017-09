A Singapore con Donnavventura

Il cuore della Singapore moderna è indubbiamente Marina Bay, situato nella baia della città e terminato solo negli ultimi anni; il simbolo di questo luogo è il Marina Bay Sands una struttura costituita da tre enormi grattacieli che sorreggono un’enorme terrazza a forma di nave che ospita tra le tante attrazioni anche la piscina a sfioro più alta del mondo. Questo è anche il modo migliore per ammirare lo skyline della città!



Imperdibile è una passeggiata nella futuristica oasi verde affacciata sulla baia: Gardens by the Bay è il polmone verde del distretto finanziario di Marina Bay e offre percorsi a tema, laghi e gli spettacolari Super Trees, giardini verticali alti tra i 25 e 50 metri: la particolarità di questi alberi dalle proporzioni maestose è il loro fusto, ricoperto da circa 200 specie diverse di piante! E la notte diventano gli indiscussi protagonisti di uno spettacolo di luci, colori e musica davvero coinvolgente!



Di grande fascino anche le Cloud Forest e Flower Dome: serre in vetro che evitano gli sprechi energetici e assicurano il perfetto habitat per le diverse specie conservate all’interno: sono l’esempio migliore di come la tecnologia applicata nel pieno rispetto dell’ambiente!



Un altro luogo dove immergersi nel verde e ammirare la più grande collezione al mondo di orchidee è il National Orchid Garden, un parco interamente dedicato a centinaia di specie di questo particolare fiore!



Per gli amanti dello shopping è d’obbligo una visita a Orchard Road, oltre due chilometri di centri commerciali, boutique e atelier di stilisti locali e internazionali, una vera e propria chicca da non perdere! Pare che questa via racchiuda il meglio della moda made in Asia e per questo sia una meta frequentata da turisti di tutto il mondo alla ricerca di capi particolari e articoli innovativi!



Singapore è davvero un melting pot di culture, razze, tradizioni che convivono pacificamente e rendono questo luogo unico al mondo. Particolarmente caratteristico è il quartiere arabo Kampong Glam nel quale si può ammirare la Sultan Mosque, che domina le principali vie del quartiere, nelle quali si possono incontrare negozi particolari e localini che dopo il tramonto si animano con la musica dal vivo.

Essendo la nazione a predominanza cinese, il quartiere di Chinatown è particolarmente importante. Un labirinto di viuzze colorate che ospitano negozietti tipici, botteghe d’antiquariato e ristoranti.



Quando il sole sta per tramontare il luogo migliore dove trovarsi è il Singapore Flyer, una delle ruote panoramiche più alte del mondo: alcune cabine offrono la possibilità di cenare a 165 metri di altezza, lasciandosi travolgere dallo spettacolo che questa città regala!

Affascinante, moderna e green: Singapore affascina di giorno e cattura la notte con il suo spettacolare skyline e le infinite opportunità di svago e di intrattenimento!