A Cardiff, sorprendente capitale della terra dei castelli, del rugby e Doctor Who

16:27 - Racchiusa fra mura e torri fiabesche che testimoniano oltre duemila anni di storia, Cardiff è una città in grado di sorprendere anche i più assidui frequentatori della Gran Bretagna. La capitale del Galles è una città straordinariamente creativa, con una vivace scena culturale e tantissimi luoghi di grande interesse turistico.

Capitale del Galles e capitale più giovane d’Europa, Cardiff è una delle città più attive della Gran Bretagna e più ricche di testimonianze storiche. A cominciare dal suo Castello, costruito nel 1081 su una vecchia fortezza romana e restaurato durante l'età vittoriana da William Burges e dall'architetto Lancelot "Capability" Brown. Oltre al magnifico castello di Cardiff, l'area ospita diverse altre fortezze costruite nel corso del tempo da Romani, Vichinghi e Normanni: dal fiabesco Castell Coch (Castello rosso) al Twmpath Castle, il Bishop's Palace a Llandaff e il castello di Saint Fagan. Partendo da Cardiff potete lanciarvi in un affascinante tour dei castelli. L’alternativa è programmare una visita al Cardiff Story, il museo gratuito che ricostruisce la storia della capitale gallese attraverso gli occhi della sua gente, e un’altra al National Museum, ricco di reperti archeologici, geologici e di storia naturale.



Non solo storia. Cardiff è anche sinonimo di calcio e rugby. Simboli moderni della città sono infatti il celebre Millennium Stadium e il Cardiff City Stadium, dove si svolgono gli incontri del Cardiff City F.C., il club di calcio gallese con il maggior numero di tifosi. Allo SWALEC Stadium potrete invece vedere il Glamorgan Cricket Club in azione, mentre per gli amanti del golf, un appuntamento immancabile è quello con il torneo Ryder Cup al Celtic Manor Resort.