A Barcellona con Donnavventura

Il cuore pulsante della città è sicuramente il Barrio Gotico con i suoi vicoli caratteristici e gli innumerevoli monumenti gotici, tra i quali la Cattedrale, considerata fra i più significativi esempi del gotico levantino.



Non si può dire di essere stati a Barcellona senza aver passeggiato sulla emblematica Rambla, il vivace e coloratissimo viale che collega Plaza de Catalunya con il porto antico, costellato da localini, bar, venditori ambulanti e personaggi stravaganti che la animano durante il giorno e la notte.

Lungo la Rambla è possibile incontrare anche l’antico e fornitissimo mercato de la Boqueria, uno fra i più frequentati al mondo, la cui struttura attuale è stata inaugurata nel 1840.



Il centro città è un viavai di persone, colori e attrazioni, non è difficile infatti, imbattersi in edifici storici che caratterizzano la capitale catalana e la rendono unica in tutto il mondo.



Casa Batlò di Anton Gaudì considerata una delle opere più originali e stravaganti dell’architetto catalano: sia l’esterno che l’interno riflettono lo stile dell’artista ispirato alle forme organiche della natura; i colori predominanti della facciata esterna sono il giallo, l’azzurro e il verde.



Casa Milà detta anche la Pedrera, costruita tra il 1906 e il 1912 e dichiarata patrimonio mondiale dell’Unesco dal 1984 e situata nel quartiere Eixample, centro economico e commerciale della città. Questo edificio è il trionfo della linea curva, segno distintivo del maestro del modernismo.



Barcellona vivace e colorata durante il giorno, conquista i viaggiatori per i giochi di luce che la animano durante la notte: dalla Piazza della Fontana Magica alla maestosa Torre Agbar che svetta nel panorama della città con i suoi 144 piani illuminati! La capitale della Catalogna è una continua sorpresa!